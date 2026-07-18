Frisör sökes till Damaskus Salong i Sollentuna
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2026-07-18
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Damaskus Salong i Sollentuna söker en frisör till vårt team. Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och tycker om att arbeta med kunder.Publiceringsdatum2026-07-18Dina arbetsuppgifter
Klippning och styling
Färgning och andra frisörbehandlingar
Ge kunder professionell service
Hålla arbetsplatsen ren och trivsam
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som frisör
Är noggrann och ansvarstagande
Är trevlig och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och i team
Arbetsplats: Damaskus Salong, Malmvägen, Sollentuna.
Välkommen att skicka din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Ansökan skickas via e-post
E-post: Domaammar1@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phonefleet Sverige AB
(org.nr 559388-0882)
Malmvägen 14C (visa karta
)
191 60 SOLLENTUNA Arbetsplats
Damaskus Salong Kontakt
Ammar Douhm Domaammar1@gmail.com +46 72-270 11 10 Jobbnummer
10005920