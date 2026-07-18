Frisör sökes till Damaskus Salong i Sollentuna

Phonefleet Sverige AB / Hälsojobb / Sollentuna
2026-07-18


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Damaskus Salong i Sollentuna söker en frisör till vårt team. Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och tycker om att arbeta med kunder.

Publiceringsdatum
2026-07-18

Dina arbetsuppgifter
Klippning och styling
Färgning och andra frisörbehandlingar
Ge kunder professionell service
Hålla arbetsplatsen ren och trivsam

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som frisör
Är noggrann och ansvarstagande
Är trevlig och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och i team

Arbetsplats: Damaskus Salong, Malmvägen, Sollentuna.
Välkommen att skicka din ansökan till oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Ansökan skickas via e-post
E-post: Domaammar1@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Frisör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Phonefleet Sverige AB (org.nr 559388-0882)
Malmvägen 14C (visa karta)
191 60  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Damaskus Salong

Kontakt
Ammar Douhm
Domaammar1@gmail.com
+46 72-270 11 10

Jobbnummer
10005920

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