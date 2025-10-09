Frisör Med Förmåga Och Hög Fokus På Kvalitet Sökes
2025-10-09
Är du en skicklig frisör med fingertoppskänsla för kvalitet och kundupplevelse? Då är det dig vi letar efter!
På Hair i Hässleholm eftersträvar vi toppkvalitet för våra kunder!
Hos oss känner kunden sig speciell och omhändertagen från den stund de tar steget in i salongen till dess att de lämnar med en känsla av välbehag. Våra kunder vet att vi jobbar hårt för att vara det självklara valet för den som värdesätter hög kvalitet och lite lyx i vardagen.
Vi söker dig som lever och andas både skönhet och service! Du är en engagerad energispridare som alltid sätter din kunds hår och välmående främst. Du är en team player med hög arbetsmoral och som förstår värdet av samarbete. Du är trygg i ditt arbete men också nyfiken på att fortsätta utvecklas och lära dig mer.
Bakgrund och egenskaper som du behöver ha:
Utbildning och erfarenhet inom frisöryrket
Trendkoll och van vid att hålla dig ajour med senaste nytt i branschen
Proven track record inom yrket med bra meriter
Vi vet att kompensation måste spegla nivån på kompetens och därför innehar vi ramavtal med frisörbranschens riksförbund vilket borgar för en generös lönesättning, bra förmåner och schyssta arbetsvillkor.
Vi satsar även mycket på utveckling av oss själva, både som individer och som grupp. Senast åkte hela teamet 3 dagar till Barcelona för team-building där vi tillsammans arbetade med att ta fram gemensamma strategier för hur vi ska fortsätta utveckla oss själva som individer, team och företag!
Är du den vi letar efter? Skicka då ditt CV till:info@hairhassleholm.se
Vid frågor kontakta Malin Eriksson på:
070-965 90 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare hair Hässleholm AB
Järnvägsgatan 11
281 30 HÄSSLEHOLM
Malin Eriksson malin.mattsson@hairhassleholm.se 0709659000
