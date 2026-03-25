Frisör Med Erfarenhet Av Hårförlängning Sökes Till Studio Idana I Globen
Angelina Studio AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Angelina Studio AB i Stockholm
Vill du arbeta på en salong där kvalitet, utveckling och resultat står i fokus?
Vi på Studio IDANA i Globen Centrum söker nu en driven frisör med erfarenhet av hårförlängning som vill bli en del av vårt team.
Om tjänsten
Vi söker dig som är utbildad frisör och har god kunskap inom hårförlängning, exempelvis:
Tejp (tape extensions)
Keratin (nail hair)
Microträns / weft
Du kommer arbeta med både nya kunder och återbesök, där konsultation och kvalitet är avgörande.
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör
Har erfarenhet av hårförlängning
Är noggrann och serviceinriktad
Har känsla för färg, form och helhet
Vill utvecklas och växa inom yrket
Vi erbjuder:
Arbete i en växande och modern salong
Starkt varumärke med mycket kunder
Möjlighet att utvecklas inom hårförlängning och avancerade behandlingar
Ett härligt team och bra arbetsmiljö
Om oss
Studio IDANA är en etablerad salong i Globen med fokus på hårförlängning, färg och makeover. Vi arbetar med hög kvalitet och har många återkommande kunder.
Ansök redan idag - vi rekryterar löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@studioidana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Angelina Studio AB
(org.nr 559536-5239)
Arenavägen 57
)
121 77 JOHANNESHOV
Studio idana Jobbnummer
9819742