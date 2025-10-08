Frisör Med Erfarenhet Av Hårförlängning Idana, Globen Centrum

Idana Beauty AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-10-08


Publiceringsdatum
2025-10-08

Om tjänsten
Vi söker dig som är frisör med erfarenhet av hårförlängning och som vill arbeta i en modern, växande salong i Globen Centrum. Du kommer att arbeta med både nya och återkommande kunder inom klippning, färg och framför allt hårförlängningar såsom tape, microträns och keratin.

Vi söker dig som:

Är utbildad frisör med yrkeserfarenhet
Har god vana vid olika metoder av hårförlängning
Är social, självgående och professionell
Vill vara en del av ett kreativt och engagerat team

Vi erbjuder:

Arbete i en väletablerad salong med stark kundbas
Flexibla arbetstider och möjlighet till deltid/heltid
Möjlighet till anställning eller att hyra stol
Ett arbetsklimat med fokus på kvalitet, service och samarbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: angelina@idana.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Idana Beauty AB (org.nr 559108-5286)
Arenavägen 57 (visa karta)
121 77  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Idana Beauty

Jobbnummer
9547934

