Frisör Heltid, Deltid Eller Traineé På Skult I Lund.
Skult Sweden AB / Hälsojobb / Lund Visa alla hälsojobb i Lund
2025-09-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skult Sweden AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
SKULT är en väletablerad och expansiv frisörkedja som finns på 2 orter i Sverige med mera än 25 års erfarenhet. Vårt koncept är enkelt, vi ska hela tiden vara uppdaterade med teknik och nytänkande, experimenterande, men hela tiden med fokus på att göra kunden nöjd och därför har vi de bästa frisörerna. De som kan hantverket till fullo, älskar sitt yrke och att ge service. För att uppnå det skickar vi ofta våra frisörer på kurser, visningar, mässor och modeshower som arrangeras av våra samarbetspartners. Dessutom lägger vi stor vikt på den sociala miljön i våra salonger, vilket gjort det mycket populärt att arbetas hos oss. SKULT står för Service, Kunskap, Unikt, Ledande och Trendigt. Bokstävernas betydelse i SKULT har vi definierat enligt ovan sedan starten 1996 och de stämmer lika väl överens med SKULT idag som de gjorde då.
Vi vill att du skall vara en duktig frisör, kreativ och engagerad och att du möter både kunder och kolleger med respekt och bidrar till en god stämning. Du gillar utmaningar och är loyal, samt pliktuppfyllande. SKULT söker löpande duktiga utbildade frisörer. Hos oss är kunden alltid i centrum. Vardagen på SKULT är full med utmaningar och våra kunder ställer höga krav på att vi ska leva upp till deras förväntningar. För att kunna leva upp till dessa förväntningar krävs det att vi kan arbeta individuellt men även att vi fungerar i salongens team och är hjälpsam och tar ansvar i salongens vardagssysslor. #jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: info@skult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör i Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skult Sweden AB
(org.nr 556550-9220), http://www.skult.se
Lilla Fiskaregatan, 5 (visa karta
)
222 22 LUND Arbetsplats
Skult Kontakt
Vd och frisör
Maria Jörgensen info@skult.se 0739863468 Jobbnummer
9529802