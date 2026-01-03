Frisör (deltid) sökes till Marias Sax i Ytterby
Frisör (deltid) sökes till Marias Sax - Välkommen till vårt team!
Marias Sax är en etablerad och välrenommerad frisörsalong med över 25 års erfarenhet i branschen. Vi är kända för vår höga kvalitet, känsla för stil och personliga service. Hos oss erbjuds klippning och färgning för både kvinnor och män i en trivsam, professionell och kundfokuserad miljö. Vårt team består av engagerade frisörer som samarbetar och brinner för sitt yrke.

Om tjänsten
Vi söker nu en frisör på deltid som vill bli en del av vårt team. För att främja en jämn och balanserad personalgrupp ser vi gärna kvinnliga sökande, då teamet idag består av både män och kvinnor.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har goda yrkeskunskaper inom klippning och färgning för både kvinnor och män
Är serviceinriktad, positiv och tar egna initiativ
Trivs med kundkontakt och har ett professionellt och vänligt bemötande
Har erfarenhet från frisör- eller barberaryrket (meriterande, - rätt inställning är viktigast)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
via e-post
E-post: swedenmd7@live.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marias GM AB
(org.nr 559234-8550), http://www.mariassax.se
Ytterby Torg 7 (visa karta
)
442 50 YTTERBY Arbetsplats
Marias Sax AB Kontakt
Adam M swedenmd7@live.se 0303-93192 Jobbnummer
9668233