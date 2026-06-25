Frisör/Barberare sökes till vår salong i Nordstan
Barberoni Nordstan AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-06-25
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Vi söker en skicklig och serviceinriktad frisör/barberare som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en modern och välkomnande salong där kundnöjdhet och kvalitet står i fokus.
Vår salong erbjuder professionella tjänster inom herrklippning, skäggtrimning, rakning och hårstyling. Vi strävar efter att ge varje kund en personlig och förstklassig upplevelse i en trevlig och avslappnad miljö.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: Barberoni.ns@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barberoni Nordstan AB
(org.nr 559493-1965)
Lilla Klädpressaregatan (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Kontakt
Mohammad Aricheh Barberoni.ns@gmail.com 0739138140 Jobbnummer
9979912