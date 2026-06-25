Frisör/Barberare sökes till vår salong i Nordstan

Barberoni Nordstan AB / Hälsojobb / Göteborg
2026-06-25


Visa alla hälsojobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Barberoni Nordstan AB i Göteborg

Vi söker en skicklig och serviceinriktad frisör/barberare som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en modern och välkomnande salong där kundnöjdhet och kvalitet står i fokus.
Vår salong erbjuder professionella tjänster inom herrklippning, skäggtrimning, rakning och hårstyling. Vi strävar efter att ge varje kund en personlig och förstklassig upplevelse i en trevlig och avslappnad miljö.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: Barberoni.ns@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barberoni Nordstan AB (org.nr 559493-1965)
Lilla Klädpressaregatan (visa karta)
411 05  GÖTEBORG

Kontakt
Mohammad Aricheh
Barberoni.ns@gmail.com
0739138140

Jobbnummer
9979912

Prenumerera på jobb från Barberoni Nordstan AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Barberoni Nordstan AB: