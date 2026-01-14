Friskvårdskoordinator - PT & massage TR motion & hälsa, Västervik
2026-01-14
TR Motion & Hälsa är Västerviks ledande friskvårdsföretag med ett starkt fokus på helhetshälsa, träning och rehabilitering. I våra lokaler samverkar fysioterapeuter, naprapat, kiropraktor, massörer, coacher, instruktörer och personliga tränare för att ge våra kunder bästa möjliga stöd mot bättre hälsa och livskvalitet.
Vi söker nu en Hälsokoordinator som vill vara med och utveckla och leverera vår friskvårdsverksamhet.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som Hälsokoordinator har du en central roll i verksamheten. Ditt uppdrag är att motivera och stödja våra kunder till beteendeförändring och långsiktigt förbättrad hälsa genom professionell träning, behandling och bemötande.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Massagebehandlingar
Personlig träning
Gyminstruktioner och fystester
Kost- och hälsorådgivning
Gruppträning, bootcamps och företagsevent
Kundmottagning, bokning, rådgivning och försäljning i reception
Övriga förekommande uppgifter i friskvårdsverksamheten
Arbetstiden är schemalagd och kan omfatta dag-, kväll- och helgarbete.
Kvalifikationer (skallkrav)
Utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom massage
Utbildning inom personlig träning eller dokumenterad erfarenhet som PT
Vi söker dig som
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Är motiverande och trygg i mötet med människor
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har intresse för träning, hälsa och beteendeförändring
Kan arbeta både dag/kväll och helger
Vi erbjuder
Anställning i Västerviks ledande friskvårdsföretag
Ett tvärprofessionellt team med fysioterapeuter, naprapat, coacher och instruktörer
En utvecklande arbetsmiljö där kvalitet, engagemang och helhetssyn står i fokus
Ansökan
Ansökan skickas direkt till Åsa Jonsson asaj@tjustrehab.se
, för mer information kan du också ringa Åsa 0490-82489. Vi genomför löpande intervjuer och tillsätter så snart vi hittar rätt person för jobbet så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Rehab AB
593 61 VÄSTERVIK Kontakt
Åsa Jonsson asaj@tjustrehab.se 0738-854483 Jobbnummer
