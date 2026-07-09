Friskvårdsinstruktör/bad- och idrottshallarbetare till Sundstabadet
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2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Sundstabadet är en modern och välkomnande anläggning där våra gäster kan bada, träna, koppla av och njuta. Vi erbjuder Karlstadsborna ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till ett friskare och mer hållbart liv. Vår målsättning är att varje besökare ska få en trygg, positiv och minnesvärd upplevelse hos oss.
Vi söker nu friskvårdsinstruktör/bad- och idrottshallsarbetare för flera vikariat med varierande längd upp till ca 1 år, med chans till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Ett jobb på Sundstadbadet är omväxlande och arbetsuppgifterna varierar mellan simskola och badbevakning, detta ingår i rollen som bad- och idrottshallasarbetare. Om du även har erfarenhet av att leda gruppträningspass finns möjligheten att även inkludera den arbetsuppgiften och du arbetar då som friskvårdsinstruktör hos oss.
Vi erbjuder kurser från babysim till vuxensim, och beroende på dina kunskaper och intresse kan du bli instruktör i någon av dessa. I vår relaxavdelning erbjuder vi aufgussittningar där vi skapar avkopplande upplevelser där du utför väldoftande bastusittningar för våra gäster.
För oss är service och bemötande avgörande. Vi är till för alla Karlstadsbor, och därför ser vi till att våra besökare möts av en trygg, inkluderande och fräsch miljö. Städning vid bassängområden är därför en viktig och naturlig del av arbetet. Tillsammans med kollegorna levererar du en helhetsupplevelse för våra besökare som speglar Sundstabadets värderingar.
Anläggningen är öppen 360 dagar om året, från morgon till kväll, vilket innebär varierande arbetstider. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
kunna simma enligt kraven för Guldbojen
kunna dyka till 3,8 meters djup
ha erfarenhet av arbete i serviceyrke där du regelbundet mött kunder/besökare i en aktiv och händelserik miljö
vara trygg i att bemöta många olika människor och kunna bidra till en jämlik och inkluderande upplevelse för alla våra gäster
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
För rollen som friskvårdsinstruktör krävs även erfarenhet av att leda gruppträningspass. Detta bedöms genom ett arbetsprov vid intervjutillfället.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från simhall, exempelvis simskola eller badbevakning
utbildning som simlärare enligt Svenska Livräddningssällskapet
erfarenhet av gruppträning
kunskaper i fler språk utöver svenska
körkort, då tjänstgöring på andra anläggningar inom verksamheten kan förekomma
Vi söker dig som har en stark servicekänsla och förmåga att anpassa dig efter förändrade situationer. Du är flexibel, samarbetsinriktad och bidrar till en positiv arbetsmiljö både för gäster och kollegor.
Är det dig vi söker? Vänta inte med din ansökan då vi gör ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsterna innan ansökningstiden har gått ut. Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Jonas tom 22/7 och Erika from 23/7. Se kontaktuppgifter nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 452014.
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård – Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
Sundstabadet erbjuder något för alla. Här finns en badupplevelse oavsett om man vill BADA eller NJUTA. Sundstabadet är en av landets största badanläggningar med närmre 400 000 inpasseringar årligen. Verksamheten är öppen 360 dagar per år. Våra målgrupper är alla Karlstadsbor såväl allmänhet som skolelever och föreningsliv samt besökare till Karlstad.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Bad Kontakt
Kommunal Skola Teknik Karlstad 010-4429244 Jobbnummer
9998656