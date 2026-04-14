Friskola i Molkom söker lärare i spanska
2026-04-14
Inför höstterminen 2026 söker vi en lärare i spanska till klasserna 6-9. Då vi är en liten skola så är det en deltidstjänst på ca 20%. Om du har andra ämnesbehörigheter kan tjänsten eventuellt kombineras med annat för att utöka tiden.
Vi erbjuder en inspirerande, annorlunda och glädjefylld arbetsmiljö. Backa Friskola är platsen för dig som verkligen vill ägna dig åt en utmanande och kreativ pedagogisk verksamhet och vill ha tid att engagera dig för varje elev.Dina arbetsuppgifter
Pedagogisk planering
Undervisning
Delta i personalmöten
Utveckla pedagogiskt och didaktisk material
Reflektera och dokumentera undervisningssituationer
Sätta betyg och skriva omdömen
Om dig:
Du har lärarutbildning och erfarenhet av arbete som språklärare
Du delar föreningens vision, värderingar och mål.
Du behöver vara ansvarstagande, lösningsfokuserad och flexibel. Du skall ha ett öppet sinne och vara intresserad av att arbeta tillsammans med dina kollegor för att utveckla och prova nya pedaogiska metoder. Vi erbjuder en spännande och kreativ arbetsplats där du får tillfälle att verkligen utvecklas och lära tillsammans med dina elever. Datavana är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: hr@backafriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare spanska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nyed Friskola Ekonomisk Fören
, http://www.backafriskola.se
Skolgatan 7 (visa karta
)
655 60 MOLKOM Arbetsplats
Backa Friskola Kontakt
Hr-ansvarig
Pontus Wikström hr@backafriskola.se 0760204704 Jobbnummer
