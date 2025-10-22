Frilansande projektledare inom mark, anläggning eller elkraft
Coperi AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coperi AB i Stockholm
Som projektledare och underkonsult hos oss erbjuds du möjligheten att fördjupa din expertis inom en samhällsbärande sektor, samtidigt som du etablerar och utvecklar värdefulla relationer. I tilltänkt uppdrag, kommer din projektportfölj att omfatta infrastrukturprojekt med tydligt fokus på tid, budget, kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär stor variation och flexibilitet, där arbetsuppgifterna kan utföras såväl på distans som på kontor och ute i fält.
För att lyckas i rollen krävs att du är konstruktiv, resultatinriktad och har en utpräglad samarbetsförmåga. Du tar ett helhetsansvar för projektets genomförande från initiering till avslut, och säkerställer en väl avvägd balans mellan tid, kvalitet och kostnad genom noggrann planering och struktur. Din kommunikativa förmåga är avgörande för att engagera och informera samtliga intressenter, vilket bidrar till en inkluderande och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Vidare förväntas du bygga och underhålla ett omfattande kontaktnät, där du fungerar som den centrala länken mellan entreprenörer, specialister och övriga aktörer. Du ansvarar för projektets framdrift och resultat och växlar obehindrat mellan självständigt arbete och samarbete i grupp. Din projektportfölj omfattar projekt upp till ett tiotals miljoner kronor, vilket medför en stimulerande variation i arbetsuppgifterna.
Formella krav:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
• Dokumenterad erfarenhet av projektledarskap inom exempelvis elkraft, bygg eller anläggning.
• Goda kunskaper i entreprenadjuridik samt AMA/EBR.
• Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Innehav av B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: kandidat@coperiab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frilansande projektledare". Arbetsgivare Coperi AB
(org.nr 559532-2503) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9568204