Frilansande Makeupartist Sökes Till Makeup Institutes Agentur I Hela Landet
Make Up Institute Stockholm Aktiebolag / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-08
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Är du utbildad makeupartist och vill arbeta med spännande uppdrag inom skönhetsbranschen?
Make Up Institute söker nu fler professionella frilansande makeupartister till vår agentur för arbete inom följande orter: Borlänge, Bäckebol, Gävle, Haparanda, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kållered, Linköping, Malmö, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Västerås, Älmhult och Örebro. OBS viktigt att du kan arbeta på någon eller flera av dessa orter.
Vi samarbetar med välkända varumärken, företag, eventbyråer, TV- och filmproduktioner, fotograferingar, mässor, bröllop och andra uppdragsgivare över hela Sverige. Vi söker därför fler engagerade makeupartister som vill bli en del av vårt nätverk.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Make Up Institute är en av Sveriges ledande makeupskolor och har sedan många år förmedlat professionella makeupartister till uppdrag inom skönhets-, mode- och eventbranschen. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och strävar alltid efter hög kvalitet och ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som
Är utbildad makeupartist eller har motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Har ett stort intresse för makeup och kundservice.
Är social, ansvarstagande och professionell.
Trivs med att arbeta självständigt och representera både vårt och våra kunders varumärken.
Har möjlighet att ta uppdrag vid behov, både vardagar och helger.
Vi erbjuder
Möjlighet till varierande uppdrag hos välkända företag och varumärken.
Flexibla frilansuppdrag.
Professionell support och en personlig kontakt hos vår agentur.
Möjlighet till ett långsiktigt samarbete.Så ansöker du
Skicka gärna ditt CV och bild på dig själv samt personligt brev. OBS portfolio, hemsida eller Instagram där du visar ditt arbete får du gärna bifoga också.
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna fler skickliga makeupartister till vårt nätverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: adam@mist.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Make Up Institute Stockholm Aktiebolag
(org.nr 556542-7803)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Make Up Institute Stockholm Kontakt
Adam Moalem adam@mist.se 0729783841 Jobbnummer
9997053