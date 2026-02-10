Friktionstekniker/Smörjare till Fiskarhedens Trävaru AB
Fiskarhedens Trävaru AB / Maskinreparatörsjobb / Malung-Sälen Visa alla maskinreparatörsjobb i Malung-Sälen
2026-02-10
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fiskarhedens Trävaru AB i Malung-Sälen
, Mora
, Torsby
eller i hela Sverige
Fiskarhedens Trävaru AB är ett av Sveriges största och modernaste privatägda sågverk. Vi finns endast ett stenkast från Vasaloppsstarten i Transtrand, mitt i hjärtat av Dalarna. Med omkring 160 engagerade medarbetare är vi det största industriföretaget i Malung-Sälens kommun.
Varje år producerar vi över 380 000 kubikmeter furu- och granvirke, där mer än 80 % exporteras till kunder runt om i världen. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet - från skog till färdig produkt. Vi är både spårbarhets- och skogsbrukscertifierade, och arbetar långsiktigt för att säkerställa en ansvarsfull och klimatsmart produktion.
Vår företagskultur bygger på inkludering, samarbete och hållbarhet. Hos oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga och får möjlighet att påverka. Vi tror på nytänkande och tar aktivt ansvar för att bidra till en hållbar framtid - för våra medarbetare, våra produkter och vår omvärld.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med det förebyggande arbetet kring mekanisk utrustning och ansvara för att smörjronder utförs!
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Genomföra överenskomna ronder för förebyggande underhåll och rapportera fel ochbrister genom upprättande av arbetsorder.
* Medverka till att smörjutrustning, verktyg och anordningar är av tillfredställande kvalitet.
* Initiera ändring av FU-listor och smörjlistor utifrån erfarenheter från genomförda ronder.Kvalifikationer
* Vi ser att du är ansvarsfull och trivs med att arbeta för kvalitet och säkerhet.
* Som person ser du problemlösning som en utmaning och har sinne för ordning och reda.
* Viktigt är att du vill utvecklas inom området.
* Du är en lagspelare och behöver vara lyhörd för verksamhetens behov då du har frekvent kontakt med flera olika avdelningar.
* B-körkortär ett krav.
* Truck BI är meriterande.
ÖVRIGT
* Tjänsten är heltid med tillträde enligt överenskommelse
* Anställningsform: Vikariat till 2026-05-31 med chans till förlängning
* Lön: Timlön
* Arbetstid: Klockan 04.50 till 13.20
Urval och intervjuer sker löpande vilket gör att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiskarhedens Trävaru AB
(org.nr 556089-8719) Kontakt
Underhållschef/Maintenance manager
Fredrik Grönberg fredrik.gronberg@fiskarheden.se 073 535 08 24 Jobbnummer
9734412