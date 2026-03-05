Frihet under ansvar? Bli Constant Cleans nya servicetekniker i Örebro!
Drivs du av att lösa problem, arbeta praktiskt och ge riktigt bra service? Nu söker Constant Clean en servicetekniker i Örebro med omnejd som vill bli en del av ett härligt, hjälpsamt och prestigelöst team. Här får du en fri och varierande vardag där du själv planerar dina dagar, utgår hemifrån och arbetar nära företagets kunder.
Som servicetekniker hos Constant Clean spelar du en nyckelroll i att hålla deras kunders biltvättar och reningsverk i toppskick. Rollen passar dig som har ett tekniskt intresse, gillar att meka och trivs med ett självständigt arbete ute i fält.
Information om företaget
Constant Clean är ett specialistföretag inom biltvättsystem med huvudkontor i Skogås utanför Stockholm och cirka 60 medarbetare runt om i landet. De arbetar med allt från försäljning och projektering till installation, akutservice och löpande underhåll av biltvättar och reningssystem.
Med miljötänk i fokus och service över hela Sverige levererar Constant Clean hög kvalitet och snabb respons till sina kunder. Tack vare tekniker placerade runt om i landet kan de erbjuda marknadens mest tillgängliga och kunniga service.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Constant Cleans räkning en servicetekniker till Örebro. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Constant Clean.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Constant Cleans önskemål är att alla frågor kring tjänsten går tilljesper.wingqvist@pn.se
.
Du erbjuds
Hos Constant Clean möts du av en prestigelös kultur med högt i tak och stark gemenskap. Här bryr man sig om varandra - både som kollegor och som människor. Ledningen är engagerad och många i organisationen har själva arbetat i olika roller inom företaget, vilket skapar förståelse och ett jordnära ledarskap.
När du börjar får du en gedigen introduktion där de första två veckorna sker på huvudkontoret i Stockholm. Därefter får du en mentor som följer dig i arbetet under din första tid.
Några av Constant Cleans förmåner:
Frihet under ansvar - du utgår hemifrån och planerar dina dagar själv
Firmabil
Generös lunchförmån
Friskvårdsbidrag & Arbetstidsförkortning
Tjänstepension
Trygghet och omtanke - Företagshälsovård för dig och din familj

Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker hos Constant Clean får du en varierad och självständig vardag där du arbetar med service, underhåll och reparation av biltvättar, reningsverk och kringutrustning.
Du utgår hemifrån och åker direkt till kund. Arbetstiden är normalt 07-16, men viss övertid kan förekomma vid behov.
Arbetet kräver både praktiskt handlag och teknisk förståelse inom exempelvis el, mekanik och hydraulik. Du arbetar ofta självständigt men har alltid stöd från kollegor runt om i landet.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Utföra service, underhåll och reparation av biltvättar, reningsverk och tillhörande utrustning
Arbeta med både manuell och automatisk tvättutrustning
Läsa och arbeta efter elscheman
Felsöka, åtgärda problem och dokumentera utförda arbeten
Samarbeta med kollegor och stötta via telefon vid behov
Delta i montageprojekt i vissa fall
Efter cirka sex månader ingår du även i företagets jourberedskap.
Jourberedskap
Jouren är en del av rollen och innebär att du vid behov rycker ut på akuta serviceärenden. För tekniker i distriktet infaller jouren ungefär var tionde vecka.
Du får ersättning för beredskapen samt extra ersättning per utfört uppdrag.
Resor och distrikt
Som servicetekniker i Örebro arbetar du främst i ditt närområde men täcker även delar av regionen vid behov.
Övernattningar kan förekomma vid längre uppdrag.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen.
Du är en person som gillar att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete. Du tycker om att lösa tekniska problem och har ett naturligt intresse för hur saker fungerar - kanske mekar du även på fritiden.
Du är strukturerad, noggrann och ser vikten av att dokumentera ditt arbete. Samtidigt är du social och serviceminded och har lätt för att skapa goda relationer med kunder.
Krav för tjänsten
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Verktygsvana
Allmänteknisk kompetens inom exempelvis el, mekanik eller VVS
Du behöver inte vara utbildad elektriker, men du ska ha förståelse för el och kunna läsa elscheman.
Meriterande
Tidigare erfarenhet som servicetekniker
Kunskap inom el och elscheman
Kompetens inom elektronik eller data
Erfarenhet från bilvårds- eller biltvättsbranschen
Kunskaper i engelska eller tyska
Om du söker en roll där du får arbeta praktiskt, lösa tekniska problem och samtidigt ha stor frihet i din vardag kan detta vara rätt nästa steg för dig.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Örebro med omnejd
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Jesper Wingqvist | jesper.wingqvist@pn.se
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på jesper.wingqvist@pn.se
