Frihet, ansvar och omtanke - bli timavlönad sjuksköterska i Simrishamn!
2025-11-15
Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort - oavsett om du arbetar heltid, deltid eller vid behov. Med ditt engagemang och din kompetens spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och god vård för våra medborgare.
Närheten och litenheten är vår styrka - hos oss möts du av en familjär stämning, bredd i uppdraget och goda möjligheter att utvecklas. Vi arbetar med tillit i alla led och vill skapa ett meningsfullt och hållbart arbetsliv - även för dig som väljer att arbeta flexibelt som timanställd.
Vi tror att du trivs hos oss om du:
* Är trygg, ansvarstagande och flexibel
* Har ett varmt bemötande och ett respektfullt förhållningssätt
* Kan arbeta självständigt men uppskattar samarbete
Har god förmåga att prioritera och fatta beslut även i föränderliga situationer
Som timanställd sjuksköterska hos oss är du en del av ett engagerat team inom kommunal hälso- och sjukvård. Du kan arbeta på särskilt boende, inom hemsjukvård, LSS eller i korttids verksamhet beroende på behov i verksamheten och dina önskemål.
Dina uppgifter kan bland annat omfatta:
* Bedömning, planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser
* Vård- och omsorgsplanering
* Läkemedelshantering
* Handledning av omvårdnadspersonal
Samverkan med kollegor, anhöriga och andra professioner
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska eller specialistsjuksköterska. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är meriterande, men inte ett krav.
Du behöver ha B-körkort och vara bekväm med att köra bil med manuell växellåda.
ÖVRIGT
Som timavlönad hos oss får du möjlighet att själv påverka när och hur mycket du vill arbeta. Du blir en del av ett kompetent och välkomnande team där vi stöttar varandra och värnar om både kvalitet och arbetsglädje.
Vill du vara med och bidra till en trygg och värdig vård för våra invånare?
Välkommen med din ansökan!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289486 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Lerjerud maria.lerjerud@simrishamn.se 0414-81 97 53 Jobbnummer
9606495