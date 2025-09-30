Fridaskolan Vbg söker specialpedagog/speciallärare med högstadiekompetens
2025-09-30
Fridaskolan i Vänersborg öppnade dörrarna i vackra Hagaparken i Vänersborg 1993.
Ungefär 500 barn och ungdomar tillbringar sina skoldagar här och det myllrar av aktiviteter, lektioner och lärande varje dag. Elever och personal skapar i ett nära samarbete den goda sociala miljö för lärande och utveckling som präglar skolan, där vår vision är att utbilda tågluffare, vilket bland annat innebär att vi arbetar aktivt med livslångt lärande.
Vill du jobba med världens bästa kollegor och elever på en skola som tycker att barn är det roligaste och viktigaste som finns? Då bör du söka denna tjänst. Fridaskolan i Vänersborg söker nu en specialpedagog alt speciallärare för högstadiet. Som specialpedagog blir du en del av ett Fridaskolornas kompetenta elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, speciallärare, kuratorer, skolpsykologer och skolläkare.
Fridaskolorna har idag verksamhet i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Göteborg, Helsingborg och Mölnlycke. Som specialpedagog hos oss har du ett stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Din uppgift blir att utifrån ett salutogent arbetssätt tänka kring möjligheter för eleverna och du kommer att ha en viktig roll i att stödja dem i deras utveckling mot att nå utbildningens mål. Kompetensprofil
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog alt speciallärare och med erfarenhet av att arbeta inom mellanstadiet, högstadiet eller gymnasium. Frida Utbildning har som grundidé att alla som valt att arbeta i organisationen ska känna sig delaktiga och reflektera över sitt ansvar och sin roll i organisationen. Varje enskild medarbetare - oavsett arbetsuppgift - har ett uttalat ansvar att bidra till att skapa en trygg, öppen och respektfull arbetsmiljö där utveckling och lärande ständigt står i fokus. Denna förväntan innebär att vi som arbetar inom Frida är beredda på utmaningar. Att vi anstränger oss för att skaffa oss relevant information för att lösa problem, tar egna initiativ till förbättringar och aktivt deltar i att utveckla verksamheten.
Därutöver söker vi en medarbetare med god förmåga och vilja att samarbeta i arbetslaget Elevhälsan. Du har även ett positivt förhållningssätt samt en förmåga att skapa trygghet, förtroende och goda relationer med de människor du möter i arbetet. Du trivs med att arbeta självständigt, i en flexibel och varierad vardag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Start för anställningen är så snart som möjligt. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan, utan ansök redan idag vid intresse!
Har du några frågor om tjänsten, vänligen kontakta biträdande rektor Grete Helgesson via mail till Grete.Helgesson@fridautbildning.se
Välkommen in med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Fridaskolorna AB
Fridaskolan Vänersborg
Grete Helgesson 070-8418484
