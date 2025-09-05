Frico AB söker en Kvalitets- och miljösamordnare till kontoret i Partille
2025-09-05
Frico AB är Europas ledande tillverkare av luftridåer, värmestrålare och värmefläktar. Våra energieffektiva produkter skapar komfortabla inomhusmiljöer i över 70 länder, genom dotterbolag och distributörer. Vi är stolta över vår historia som sträcker sig tillbaka till 1932 - och över att vi idag är en del av den globala Systemairkoncernen. Vårt huvudkontor ligger i Partille utanför Göteborg.
Hos oss möter du en trygg arbetsplats med högteknisk kompetens, långsiktighet och mycket hjärta. Vi tror på balans mellan struktur och kreativitet - och vi vet att de bästa idéerna föds i en inkluderande miljö där alla röster räknas.
Kvalitets- och miljösamordnare till Frico AB - för dig som vill kombinera teknik, hållbarhet och utveckling
Vill du arbeta i en roll där teknik, kvalitet och miljö går hand i hand - och där du har möjlighet att påverka på riktigt? På Frico AB får du chansen att bidra till smarta och hållbara lösningar för inomhusklimat världen över. Nu söker vi dig som vill ta plats i vårt R&D team som Kvalitets- och miljösamordnare - en nyckelroll där du kombinerar teknisk förståelse med ett starkt engagemang för ständiga förbättringar och hållbar utveckling.
Om rollen
Som Kvalitets- och miljösamordnare är du en viktig länk mellan teknik, miljö och affär. Du samarbetar nära både vår R&D-avdelning och produktion och bidrar aktivt i utvecklingen av framtidens produkter. Din roll är både operativ och strategisk - du leder förbättringsarbete, hanterar kvalitetsärenden och säkerställer att vi lever upp till både interna mål och externa krav.
Exempel på ansvarsområden:
• Delta aktivt i produktutvecklingsprojekt som kvalitets- och miljöspecialist, men inte minst med din ingenjörserfarenhet du tar med dig in i rollen.
• Stötta R&D med teknisk kompetens kring miljökrav, materialval och dokumentation (BVD, BVB, EPD m.m.).
• Leda kvalitetsråd och driva vårt arbete med ständiga förbättringar.
• Hantera reklamationer och samarbeta med produktion och konstruktion för att hitta rotorsaker och tekniska lösningar.
• Planera och genomföra interna och externa revisioner enligt ISO 9 001 och 14 001.
• Utveckla och förvalta vårt verksamhetssystem och våra ledningssystem.
• Bevaka lagar, förordningar och kundkrav inom kvalitet och miljö - och omsätta dem i praktiken.
Är det här du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom teknik, miljö, hållbarhet eller kvalitet. Du trivs i samarbeten och är van att röra dig mellan olika avdelningar och perspektiv. Du har en teknisk förståelse och nyfikenhet som gör att du känner dig hemma i diskussioner med både konstruktörer och utvecklare. Samtidigt har du ett strukturerat arbetssätt och ett öga för detaljer som behövs i kvalitetsarbetet.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet från tillverkande industri och arbete med kvalitetsledningssystem.
• Goda kunskaper om ISO 9001 och 14001.
• Vana vid att arbeta i projekt, gärna med inslag av produktutveckling eller teknik.
• Förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt på både svenska och engelska.
• En positiv inställning till förändring, förbättring och samarbete.
Placering och start
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Partille, strax utanför Göteborg. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att höra av dig
Vill du veta mer om tjänsten? Hör gärna av dig till rekryterande chef Jonas Pehrsson på +46 31 33 68 646 eller jonas.pehrsson@frico.se
.
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta HR Business Partner Henrik Nilsson på henrik.nilsson@systemair.se
.
Sista ansökningsdagen är 2025-10-15. Vi jobbar med löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till ett företag där teknik möter hållbarhet - och där du som kvalitets- och miljösamordnare spelar en avgörande roll!
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett framgångsrikt och stabilt företag. Här finns utrymme för spontanitet, flexibilitet och humor som skapar grunden till vår arbetsglädje
Frico har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
