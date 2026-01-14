Freys Express söker en do:er med god känsla för ordning och reda
2026-01-14
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
Administratör/innesälj
Freys Express söker en serviceorienterad "do:er" med god känsla för ordning och reda
OBS! Anställningen är ett vikariat på minst ett år.
Löpande dagliga arbetsuppgifter:
• Ordermottagare, i första hand för avtal utanför Stockholm samt enskilda större kunder
• Innesälj; kontakter med kund via mail och telefon
• Attestera leverantörsfakturor i systemet Rillion
• Arbete i vårt egenutvecklade inköp-/order-/lagersystem, Daffy (inköp, leverantörsinköp, lägga in tider/timmar, statistik gällande avtalsuppföljning, på sikt lägga upp prisavtal).
Övriga arbetsuppgifter:
• Visst arbete i lönesystemet Agda, samt vara behjälplig vid frågor från ekonomi- och lönekontoret
• Arkivering av dokument, avtal på servern
• Allmän kontorsadministration
• Behjälplig vid stängning av kontoret
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
• Starkt kundorienterad
• Datorvana och intresse för att arbeta i olika system/applikationer
• Strukturerad och metodisk
• Social kompetens
• Trivas i högt tempo
• God engelska i tal och skrift
Placering på vårt kontor i Norsborg. Rapporterar till Platschef Stockholm.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: daniel.askeren@freysexpress.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Freys Express i Stockholm AB
(org.nr 556639-6049)
Kumla gårdsväg 22 (visa karta
)
145 63 NORSBORG Kontakt
Platschef
Daniel Askerén daniel.askeren@freysexpress.se Jobbnummer
9684333