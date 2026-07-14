Freight Forwarder (Speditör) till DSV i Värnamo - Kvällsarbete 17:00-02:00
DSV Road AB, Värnamo / Speditörsjobb / Värnamo Visa alla speditörsjobb i Värnamo
2026-07-14
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DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen.
Du kommer att ingå i ett kunnigt bolag med närmare 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor
Välkommen att skicka in din ansökan.
Om rollen
Arbetet som Freight Forwarder är omväxlande och i rollen samarbetar du med flertalet av våra olika delar inom DSV. Här får man börja från grunden och kommer över tid utvecklas med nya arbetsuppgifter som får både dig som individ och avdelningen att växa tillsammans.
Tillsammans med övriga medarbetare i teamet ser vi till att hålla uppe tempot utan att tappa fokus på detaljer för att leverera en upplevelse som möter våra kunders förväntningar.
Arbetsuppgifterna är både dynamiska och ibland även ganska statiska och innebär allt från att:
• planera, följa upp och återrapportera till kunder och leverantörer kring transportuppdragen
• skriva fraktsedlar
• kontakt med våra förare
• hantering av pris- och offertfrågorPubliceringsdatum2026-07-14Profil
För att lyckas I rollen, tror vi att du har en positiv attityd både gentemot samarbete, att ge service och att leverera kvalitet. Du tycker om att arbeta i team men kan även driva på din egen roll och jobba självständigt. Du är flexibel, du tar ansvar och du har alltid kunden för ögonen.
• Gärna utbildning inom logistik eller tidigare erfarenhet men inget krav
• Goda kunskaper inom MS Office och allmän datorvana
• God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på både engelska och svenska
• Du är en teamspelare
• Du drivs av resultat och att få saker gjorda
• Du vill leverera kvalitet i allt du gör även när det är lite stressigt
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utmanande roll i en verksamhet med hög förändringstakt där samarbete är en framgångsfaktor. Rollen omfattar såväl extern som intern kommunikation, med frekventa kontakter med kollegor över hela Europa. Du blir en viktig del i vårt centrala och sammansvetsade team.
Du kommer att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling
Vi ser fram emot att välkomna dig som är en engagerad och passionerad person till vårt team för att fortsätta erbjuda en förstklassig service till våra kunder.
Dessutom erbjuder vi:
Friskvårdsbidrag och Personalförmåner via Benify
Kollektivavtal och försäkringar enligt avtal
Möjlighet till att hyra semesterboenden på flera orter till ett förmånligt pris
Personlig utveckling i form av utbildning och utvecklingssamtal
Trevliga kollegor och ett gott arbetsklimat
Information och ansökan
Rollen är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Värnamo. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 17:00 – 02:00.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Jimmy Hansson - jimmy.hansson@dsv.com
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag (15/08 – 2026), så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSV Road AB
(org.nr 556250-3630), https://www.dsv.com/sv-se
Speditörvägen 3 (visa karta
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331 02 VÄRNAMO Arbetsplats
DSV Road AB, Värnamo Jobbnummer
10002410