Freelance Social Media Advertising Consultant (On demand)
Zynca CRM AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-30
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Zynca is looking for experienced freelance social media advertising consultants to support employers with recruitment marketing campaigns.
As part of Zynca's consultant network, you will help employers promote job opportunities across social media channels. You will work with incoming campaign requests from our customers, advise on campaign approach, prepare and launch advertising, and optimize performance throughout the campaign period.
This role is suited to consultants with strong paid social experience who can combine strategic thinking with hands-on execution.
🔍 About the role
This is a freelance consulting opportunity within Zynca's specialist network. You will support employers that use Zynca to improve the reach and performance of their job advertising.
Responsibilities:
Plan and manage paid social campaigns for recruitment advertising
Translate employer hiring needs into effective campaign strategies
Create or adapt ad copy and campaign assets for relevant platforms
Set up targeting, budgets, campaign structure, and tracking
Monitor performance and make ongoing optimizations
Provide clear communication and updates through Zynca's workflow
Maintain a high standard of service for employers using Zynca
⭐ Your profile
At least 2 years of experience in paid social advertising Experience managing campaigns on platforms such as Meta, LinkedIn, TikTok, Snapchat, or similar.
Strong knowledge of targeting, optimization, budget management, and reporting is desirable, as well as excellent written communication skills.
Ability to work independently and manage client-facing campaign requests, and experience with recruitment marketing, employer branding, or job advertising is a strong advantage.
🚀 Apply now!
To apply, please send your CV, examples of relevant campaign work, and a short note about your experience with paid social advertising.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zynca CRM AB
(org.nr 559235-2321), https://careers.zynca.com
Birger Jarlsgatan (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Zynca Sverige AB Kontakt
Zynca Sverige AB 📧 careers@zynca.com Jobbnummer
9986027