Fredriksbergskolan och Östansjö skola i Hallsberg söker kurator
2025-09-23
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Om Fredriksbergsskolan
Fredriksbergskolan ligger i Vretstorp cirka 2 mil utanför Hallbergs tätort, med cirka 900 invånare. Skolan ligger centralt i samhället men med en närhet till skog och andra grönområden. Det är en F-6 skola med ca 165 elever och två fritidshem, Biet och Blomman. Fredriksbergskolan är en skola där alla elever får komma till sin rätt. Fredriksbergskolan och skolans fritidshem har tre gemensamma utvecklingsområden under läsåret 2024/2025:
SOL- var dig själv och stråla!
Studiero - Elevernas upplevelse av studiero ska öka.
Omsorg - Ökad upplevd trygghet och trivsel. På Fredriksbergskolan visar vi omsorg om varandra, oss själva och vår skolmiljö.
Läslust - Att få alla elever att läsa böcker, att läsning ska vara en del av elevernas vardag och att de hittar läslust.
Om Östansjö skola
Östansjö skola är en liten skola med ca 125 elever belägen mitt i samhället Östansjö ca 8 km utanför Hallsberg. Det är en skola där alla elever är inkluderade, blir sedda och där det finns bra förutsättningar att skapa goda relationer. Pedagogerna samverkar tätt inom och mellan arbetslagen vilket ger en flexibilitet i skolans vardag. Vi räknar alla elever som allas! Verksamheten genomsyras av samsyn och tydligt ledarskap. Förtroendefullt samarbete mellan hem, skola och fritidshem är betydelsefullt för att skapa en helhetssyn kring varje elevs utveckling.
På Östansjö skola har alla förutsättningar att lyckas!
Vår målsättning är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Detta gör vi genom att möta varje individ med respekt för sin person och sitt arbete, samt ge en trygg miljö och positiv framtidstro.
Östansjö skolas och skolans fritidshem har två gemensamma mål under läsåret 2024/2025:
Meningsfullhet, Engagemang, Relationer- vill ha MER av dig!
Vår ambition är att alla elever hos oss ska känna glädje över att vistas och verka i vår verksamhet, de ska känna sig delaktiga, trygga och inspirerade. Vi tar tillvara elevernas intressen och låter deras naturliga sökande efter kunskap leda oss på nya upptäcktsfärder i enlighet med de nationella riktlinjerna som formuleras i våra styrande läroplaner. Vi arbetar efter goda pedagogiska strukturer, en kultur som alla ansvarar för och ett gott ledarskap i vår verksamhet. Skolan och fritidshemmet arbetar utifrån "Bråka smartare", ett värdegrundsmaterial i samarbete och konflikthantering.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att via förebyggande och hälsofrämjande åtgärder tillsammans med skolans övriga personal skapa en helhetssyn för att stärka våra elevers möjlighet att uppnå målen i skolan. Arbetet innehåller samtal med elever, samverkan med vårdnadshavare, handledning och konsultation till personal samt samverkan med samhällets övriga resurser och myndigheter. I ditt uppdrag leder du även skolans arbete kring ökad skolnärvaro, skolans trygghetsarbete och trygghetsteam.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Du har mycket god samarbetsförmåga och kan ansvara för att driva en grupps arbete framåt, men du kan även, när det behövs, arbeta självständigt. Du har god kommunikationsförmåga där du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Som person har du ett stort intresse och engagemang att jobba för och med våra elever. Med utgångspunkt från din profession bidrar du med strategier, metoder och åtgärder för att ge elever och personal verktyg för ökad måluppfyllelse, trivsel och trygghet.
Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. I ditt dagliga arbete skall du kunna möta människor med inlevelse och empati. Du är även flexibel och ser möjligheter med olika anpassningar i verksamheten. Du sätter elevernas behov först.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 100 % under vt och ht 26 med eventuell möjlighet till tillträde tidigare enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under perioden.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 251021.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Ersättning
Månadslön
