Fransstylist till City Beauty Clinic i Uppsala

QR solution AB / Hälsojobb / Uppsala
2025-09-26


Visa alla hälsojobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos QR solution AB i Uppsala

Publiceringsdatum
2025-09-26

Om företaget
Vi på City Beauty Clinic är en växande skönhetsklinik i centrala Uppsala som erbjuder professionella behandlingar inom nagelvård, fransar, hudvård och skönhet. Vårt mål är att ge kunderna en trygg, avkopplande och professionell upplevelse med högsta kvalitet

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Rakan.oglah@citybeautyclinic.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Fransstylist Uppsala".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
QR solution AB (org.nr 559361-7276)

Jobbnummer
9527496

Prenumerera på jobb från QR solution AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos QR solution AB: