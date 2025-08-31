Fransstylist sökes till salong vid Odenplan, Stockholm

LQ Beauty & Trading AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-08-31


Vi söker en skicklig och serviceinriktad fransstylist till vår salong i centrala Stockholm.

2025-08-31

Dina arbetsuppgifter
Utföra fransförlängning (klassisk, volym, mix).
Utföra lashlift och browlift (meriterande men ej krav).
Bidra till en trevlig och professionell salongsmiljö.
Ge kunder bästa möjliga service och resultat.

Vi erbjuder:

En salong med stark kundtillströmning vid Odenplan.
Anställning på deltid eller heltid, efter överenskommelse.
Goda möjligheter till utveckling och långsiktigt samarbete.

Kvalifikationer
Erfarenhet inom fransförlängning.
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad.
Förmåga att arbeta självständigt.

Meriterande:

Kunskap inom lashlift och browlift.
Tidigare erfarenhet från salongsarbete.

Så ansöker du
Skicka CV och gärna bilder på ditt arbete eller länk till din Instagram till: linndq.bt@gmail.com

Vi kontaktar kandidater löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: linndq.bt@gmail.com

Arbetsgivare
LQ Beauty & Trading AB (org.nr 559275-4625)
Hälsingegatan 12 (visa karta)
113 23  STOCKHOLM

Arbetsplats
4ever Young Beauty

