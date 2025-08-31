Fransstylist sökes till salong vid Odenplan, Stockholm
Vi söker en skicklig och serviceinriktad fransstylist till vår salong i centrala Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
Utföra fransförlängning (klassisk, volym, mix).
Utföra lashlift och browlift (meriterande men ej krav).
Bidra till en trevlig och professionell salongsmiljö.
Ge kunder bästa möjliga service och resultat.
Vi erbjuder:
En salong med stark kundtillströmning vid Odenplan.
Anställning på deltid eller heltid, efter överenskommelse.
Goda möjligheter till utveckling och långsiktigt samarbete.Kvalifikationer
Erfarenhet inom fransförlängning.
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad.
Förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande:
Kunskap inom lashlift och browlift.
Tidigare erfarenhet från salongsarbete.Så ansöker du
Skicka CV och gärna bilder på ditt arbete eller länk till din Instagram till: linndq.bt@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: linndq.bt@gmail.com Arbetsgivare LQ Beauty & Trading AB
