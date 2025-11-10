Fransktalande IT-Projektledare till globalt SaaS bolag i Göteborg
Brinner du för att leda projekt där teknik möter affärsnytta? Här får du möjligheten att göra verklig skillnad i kundernas digitala resa. Vi söker en kommunikativ och lösningsorienterad projektledare som vill driva molnbaserade integrationsprojekt i en global och entreprenörsdriven miljö.Publiceringsdatum2025-11-10Företaget
Vår kund är ett snabbväxande globalt bolag med en innovativ och föränderlig produkt som har tusentals användare i 40 länder! Vidare är dem ledande på marknaden och erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument. Kulturen präglas av en entreprenöriell anda och du får komma in i ett team som uppmuntrar utveckling och har kul tillsammans.Om tjänsten
Som projektledare hos oss blir du en central del av vår kunds Delivery Team. Du leder olika typer av kundprojekt med fokus på att skapa största möjliga värde genom vår molnbaserade plattform för affärsflöden och digital integration.
I rollen fungerar du som den sammanhållande länken mellan kunden, det interna projektteamet och övriga avdelningar i organisationen. Du ansvarar för att säkerställa att projekten levereras enligt plan - både vad gäller tid, kvalitet och kundnöjdhet - och att lösningarna är anpassade till kundens affärsprocesser.
Som Projektledare har du dessutom ett långsiktigt ansvar för kundrelationen. Det innebär att du, tillsammans med kunden, utvecklar en plan för hur våra tjänster kan skalas upp och implementeras globalt. Du blir kundens naturliga partner och rådgivare, med djup förståelse för deras affär och hur våra digitala lösningar kan bidra till effektivisering och tillväxt.
Det här är en roll för dig som trivs med att driva projekt från start till mål, bygga starka kundrelationer och ständigt sträva efter förbättringar i både processer och lösningar. Du blir en del av en internationell och växande organisation som arbetar med digitalisering och automatisering av affärsflöden.
Vi söker dig som:
Du har förmågan att se helheten i komplexa projekt samtidigt som du gärna dyker ner i detaljer när det behövs. Som person är du driven, värdeskapande och självgående, med en naturlig fallenhet för kommunikation - oavsett om det handlar om att diskutera verksamhetsprocesser på övergripande nivå eller föra en teknisk dialog med specialister.
Med din tekniska förståelse och prestigelösa inställning trivs du i den operativa rollen som projektledare, där du tryggt driver projekt framåt, engagerar andra och bygger starka relationer.
Vi tror att du har en relevant utbildning inom systemvetenskap, gärna i kombination med ekonomi eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av projektledning och koordinering av IT- eller integrationsprojekt, och är väl bekant med agila arbetssätt. Vidare är du bekant med tekniska termer såsom complience, Statement of work och molntjänster. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, och kunskaper i franska ses som en värdefull merit.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader till en början men med goda chanser till förlängning.
Övrig info:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
