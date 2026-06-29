Franchisetagare - Driv eget företag - Umeå
Jms Vattenrening Aktiebolag / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-06-29
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Vill du driva eget företag inom en växande och framtidssäker bransch?
JMS Vattenrening söker entreprenörer som vill etablera och utveckla en egen verksamhet som franchisetagare.
Som franchisetagare driver du ett eget företag under JMS Vattenrenings etablerade varumärke. Du ansvarar för försäljning, kundrelationer och utvecklingen av verksamheten inom ditt geografiska område. Du får tillgång till utbildning, affärssystem, marknadsstöd och löpande support från franchisegivaren.
Vi söker dig som
Vill driva och utveckla ett eget företag
Har erfarenhet av försäljning, ledarskap eller företagande
Är affärsmässig, målmedveten och serviceinriktad
Har B-körkort
Har möjlighet att investera i din verksamheten
Vi erbjuder
Ett beprövat affärskoncept
Ett starkt och etablerat varumärke
Eget geografiskt verksamhetsområde
Utbildning och löpande stöd
Goda möjligheter att bygga en långsiktigt lönsam verksamhet
Om uppdraget
Detta är inte en anställning utan ett franchiseupplägg där du driver eget företag med stöd av JMS Vattenrening. Ersättning och resultat baseras på den egna verksamhetens försäljning och utveckling.
Ansök idag och ta steget till att bli företagare tillsammans med JMS Vattenrening.
JMS Vattenrenings franchisepaket
Framgångsrika sökande beviljas ett eller ibland flera exklusiva marknadsföringsdistrikt, som alla erbjuder möjligheten att utveckla verksamheten till att omfatta kontor med ett flertal servicebilar. JMS Vattenrenings franchisepaket har utvecklats för att tillhandahålla alla nödvändiga affärsverktyg, startupphjälp och löpande support för att franchisetagarna ska kunna nå verksamhetens fulla potential i varje distrikt.
Hjälp vid uppstart
JMS Vattenrening erbjuder support och vägledning för att franchisetagarens verksamhet ska starta på bästa möjliga sätt. Som franchisetagare till JMS Vattenrening erbjuds du:
5-årigt franchiseavtal
Definierat marknadsföringsdistrikt med exklusiva rättigheter
3 veckors utbildning och praktik
Ett effektivt lednings- och affärssystem
Handbok och driftsmanual
Profil- och marknadsföringsmaterial
Profilerade arbetskläder
Marknadsföring via gemensam hemsida- och egen e-postadress
Varulager- och verktyg
Öppningskampanj med på-platshjälp från franchisegivaren Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986623-2075802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jms Vattenrening Aktiebolag
(org.nr 556383-4505), https://jmsvattenrening.teamtailor.com
Umeå C. (visa karta
)
903 28 UMEA Arbetsplats
JMS Vattenrening Jobbnummer
9983573