Franchisetagare - Driv eget företag - Luleå

Jms Vattenrening Aktiebolag / Chefsjobb / Luleå
2026-06-29


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Vill du driva eget företag inom en växande och framtidssäker bransch?
JMS Vattenrening söker entreprenörer som vill etablera och utveckla en egen verksamhet som franchisetagare.
Som franchisetagare driver du ett eget företag under JMS Vattenrenings etablerade varumärke. Du ansvarar för försäljning, kundrelationer och utvecklingen av verksamheten inom ditt geografiska område. Du får tillgång till utbildning, affärssystem, marknadsstöd och löpande support från franchisegivaren.
Vi söker dig som

Vill driva och utveckla ett eget företag

Har erfarenhet av försäljning, ledarskap eller företagande

Är affärsmässig, målmedveten och serviceinriktad

Har B-körkort

Har möjlighet att investera i din verksamheten

Vi erbjuder

Ett beprövat affärskoncept

Ett starkt och etablerat varumärke

Eget geografiskt verksamhetsområde

Utbildning och löpande stöd

Goda möjligheter att bygga en långsiktigt lönsam verksamhet

Om uppdraget
Detta är inte en anställning utan ett franchiseupplägg där du driver eget företag med stöd av JMS Vattenrening. Ersättning och resultat baseras på den egna verksamhetens försäljning och utveckling.
Ansök idag och ta steget till att bli företagare tillsammans med JMS Vattenrening.
JMS Vattenrenings franchisepaket
Framgångsrika sökande beviljas ett eller ibland flera exklusiva marknadsföringsdistrikt, som alla erbjuder möjligheten att utveckla verksamheten till att omfatta kontor med ett flertal servicebilar. JMS Vattenrenings franchisepaket har utvecklats för att tillhandahålla alla nödvändiga affärsverktyg, startupphjälp och löpande support för att franchisetagarna ska kunna nå verksamhetens fulla potential i varje distrikt.
Hjälp vid uppstart
JMS Vattenrening erbjuder support och vägledning för att franchisetagarens verksamhet ska starta på bästa möjliga sätt. Som franchisetagare till JMS Vattenrening erbjuds du:

5-årigt franchiseavtal

Definierat marknadsföringsdistrikt med exklusiva rättigheter

3 veckors utbildning och praktik

Ett effektivt lednings- och affärssystem

Handbok och driftsmanual

Profil- och marknadsföringsmaterial

Profilerade arbetskläder

Marknadsföring via gemensam hemsida- och egen e-postadress

Varulager- och verktyg

Öppningskampanj med på-platshjälp från franchisegivaren

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986668-2075821".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jms Vattenrening Aktiebolag (org.nr 556383-4505), https://jmsvattenrening.teamtailor.com
Luleå C. (visa karta)
972 34  LULEA

Arbetsplats
JMS Vattenrening

Jobbnummer
9983592

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