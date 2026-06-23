Från skärgård till stadsnära områden - vill du bli vår nya kollega?
Söderköpings kommun / Undersköterskejobb / Söderköping Visa alla undersköterskejobb i Söderköping
2026-06-23
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I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!
Vi växer – vill du bli vår nya kollega?
Hemtjänsten Östra är ett engagerat och stöttande team där gemenskap, arbetsglädje och samarbete är viktiga grundpelare. Vi är uppdelade i tre verksamheter – Skärgårdsgruppen, Husby Backe och nattpatrullen.
I Skärgårdsgruppen arbetar du i en naturnära miljö med stor variation. Ena dagen kör du längs landsvägar och genom skogsmiljöer, nästa dag arbetar du nära vatten och skärgård. Här får du uppleva en unik arbetsmiljö samtidigt som du gör skillnad för människor i deras vardag.
På Husby Backe arbetar du nära både samhället och naturen. Här bygger du relationer och möter människor i deras egna hem, där varje dag erbjuder meningsfulla möten och varierande arbetsuppgifter.
Som medarbetare i nattpatrullen arbetar du tillsammans med kollegor och ansvarar för nattens insatser inom hela hemtjänsten i Söderköping. Arbetet innebär stor variation, självständighet och ett nära samarbete där ni tillsammans skapar trygghet för våra brukare under dygnets alla timmar.
Verksamheten är i utveckling och expanderar, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och forma framtidens hemtjänst tillsammans med erfarna kollegor och närvarande chef.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Att arbeta i vår verksamhet Östra innebär ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag. Arbetet utförs både enskilt och tillsammans med kollegor. Du följer fastställd planering men förväntas kunna arbeta självständigt och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag när oförutsedda situationer uppstår, med stöd av kollegor och stödfunktion via telefon vid behov.
Dina arbetsuppgifter är varierande och består av både omvårdnadsinsatser, serviceinsatser och socialt stöd, alltid med individens behov och livskvalitet i fokus. Dokumentation sker enligt gällande lagstiftning i verksamhetssystemet Lifecare, och tjänsten förutsätter delegering.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och varannan helg. Vid arbete i Skärgårdsgruppen intas lunch ofta ute i ytterområdet, vilket innebär att lunchpausen kan ske på andra platser än kontoret. Nattpatrullen ansvarar för insatser hos hemtjänstkunder i hela Söderköpings kommun. Arbetstiden för nattjänst är förlagd mellan kl. 21.45 och 07.00. Under nattarbetet finns chef i beredskap som stöd vid behov.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har ett gott bemötande, är ansvarstagande och att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Framför allt söker vi dig som har ett genuint intresse för människor och vill göra skillnad i deras vardag.
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska eller likvärdig utbildning
trivs med att arbeta självständigt och strukturerat
har god förmåga att planera, prioritera och ta ansvar
är trygg, lösningsfokuserad och lugn i pressade situationer
Krav för tjänsten är:
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
vana av digital dokumentation samt mobiltelefon i arbetet
B-körkort (krav)
Arbetet kräver att du:
tryggt kan köra bil året runt och i varierande väglag
har förmåga att hantera oförutsedda situationer på egen hand
är bekväm med att fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag
Du har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot kunder, anhöriga och kollegor, och bidrar aktivt till god arbetsmiljö och laganda.
Erfarenhet och kunskap från liknande arbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi växer – vill du bli vår nya kollega? Då ser vi fram emot din ansökan.
Anställning
Antal tjänster: 11
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid med möjlighet att önska sysselsättningsgrad
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-08-02
Urval och intervjuer kommer att genomföras efter att ansökningstiden har gått ut. Vi planerar att påbörja intervjuerna under augusti.
Utdrag ut belastningsregistret efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings Kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
614 32 SÖDERKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Elif Guta elif.guta@soderkoping.se +4612118417 Jobbnummer
9974204