Från nybörjare till toppsäljare - vi tar dig hela vägen
Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Höör Visa alla säljarjobb i Höör
2026-04-22
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Höör
, Hörby
, Eslöv
, Svalöv
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Fältsäljare till Svenska Alarm - Malmö
Vill du ha ett jobb där du själv styr vad du tjänar?
Det här är inte ett kontorsjobb med fast månadslön och förutsägbara dagar. Som fältsäljare hos Svenska Alarm träffar du kunder i hela Skåne, skapar förtroende och hjälper dem hitta rätt säkerhetslösning för sitt hem.
Du behöver inte ha jobbat med försäljning tidigare - vi lär dig allt från grunden.
Malmö | Heltid | 13:00-21:00 | Start omgående
Vad du får
Mållön 35 000-55 000 kr - provision utan tak
Förmånsbil när du presterar
Daglig coachning och strukturerad säljutbildning
Tydlig karriärväg - Säljare Teamledare Säljchef
Tävlingar med priser och resor
Sovmorgon varje dag - du börjar 13:00
Vi investerar i dig - Säljskola i världsklass
Oavsett om du stannar hos oss i ett år eller tio får du en strukturerad utbildning i modern försäljning som grund - kommunikation, säljpsykologi och affärsmannaskap - kombinerat med specialistkompetens inom säkerhetsförsäljning. Utbildningen ger dig meriter som är värdefulla långt utanför den här rollen. Många av våra säljare beskriver det som den bästa skolan de gått i försäljning.
Du passar här om du
Är social och bekväm med att möta nya människor varje dag
Trivs med att jobba mot mål och motiveras av resultat
Är redo att jobba hårt och ta ansvar för din egen utveckling
Pratar och skriver svenska flytande
Vi letar efter driv - inte meriter.
Praktiskt
Blank belastningsregister krävs
Körkort är meriterande
Vi jobbar aktivt med mångfald och välkomnar särskilt kvinnor att söka - säkerhetsbranschen behöver fler röster.
Intervjuer sker löpande - ansök redan idag.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402)
Box 21049 (visa karta
)
200 21 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Rekrytering & Utbildningsansvarig
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060
9868420