Från kodrader till helhetslösningar - ta steget till systemingenjör
2025-09-18
Har du några års erfarenhet som mjukvaruutvecklare eller inom systemutveckling och vill bredda perspektivet? Som systemingenjör får du kliva ur kodraderna och in i rollen där du ser hela bilden - från kravställning och design till integration och test. Här blir du en nyckelperson som omsätter kundernas behov till tekniska lösningar.
OM TJÄNSTEN:
Det här är rollen för dig som gillar teknik men också vill vara den som håller ihop helheten, ställer de rätta frågorna och ser till att komplexa system faktiskt fungerar i praktiken. Som systemingenjör arbetar du i en högteknologisk miljö med avancerade projekt. Du blir länken mellan kund, utvecklingsteam och projektledning och får en central roll i att säkerställa att krav och lösningar hänger ihop.

Arbetsuppgifter
Bryta ner och omsätta kundkrav till realiserbara tekniska krav och systemdesign
Arbeta med kravhantering och etablera systemspecifikationer
Bidra i systemanalys och arkitekturarbete
Planera och följa upp leveranser samt delta i projektmöten
Säkerställa att systemkomponenter integreras, verifieras och valideras före leverans
Medverka vid tester
Här får du arbeta i spännande projekt med avancerade system som gör skillnad i samhället. Rollen ger dig stora möjligheter att utvecklas - både tekniskt och mot en framtid som specialist eller teknisk ledare. Du blir en del av en miljö där kunskap delas, idéer tas tillvara och där din insats har betydelse.
VI SÖKER DIG SOM:
Vi tror att du idag arbetar som mjukvaruutvecklare, systemingenjör eller i en liknande teknisk roll - och att du vill ta nästa steg. För att lyckas i rollen har du:
Ingenjörsexamen inom exempelvis datateknik, teknisk fysik eller motsvarande
Minst ett par års erfarenhet inom systemutveckling, mjukvaruutveckling eller liknande
Intresse för både teknik på detaljnivå och hur systemlösningar hänger ihop i stort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du nyfiken, analytisk och gillar att samarbeta. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, kommunikation och struktur.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Järfälla
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
