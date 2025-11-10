Från insikt till impact Senior Data & AI Consultant med affärsdriv
2025-11-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Tänk dig att kliva in hos en kund som sitter på enorma mängder data - men inte vet hur de ska använda den. Du ser direkt möjligheterna. Du vet hur man omvandlar siffror till insikter och insikter till affärer. Det är här du gör skillnad.
Som Senior Data Analytics & AI Consultant hos oss är du inte bara en konsult i mängden. Du är en affärspartner, förändringsarkitekt och visionär. Du hjälper våra kunder att ta kontroll över sin data, förstå den och använda den för att skapa nya affärsmöjligheter. Du är med från första mötet till färdig lösning - och du ser effekten av ditt arbete i realtid.
Det här är rollen för dig som inte nöjer dig med att leverera kod. Du vill påverka, inspirera och skapa lösningar som förändrar spelplanen.
Lite av vad du kommer att göra:
Identifiera affärsmöjligheter och skapa lösningar som förändrar kundens sätt att arbeta.
Kravhantering av affärslogik och översätta det till teknisk specifikation.
Bygga moderna dataplattformar med Fabric/Azure Data Factory/Data Lake, Fabric Analyses Services/SQL mfl och visualiserar med bla. Power BI.
Skapa möjligheter att effektivisera kundens affärsbeslut samt lösningar med Machine Learning och AI
Utveckling och programmering av både kundunika lösningar och paketeringar och koncept. Ibland kodar du själv, men ofta har du ett team av riktigt vassa utvecklare till din hjälp.
Förvaltning av både våra paketeringar och koncept samt kundernas lösningar
Ofta kommer du vara en del av större projekt som involverar flera delar på Microsoftplattformen som exempelvis ERP, CRM där du står för expertisen inom Data och BI.
Vem vi söker?
Vi söker dig som är senior inom Data Analytics med minst 4 års erfarenhet och som vill vara med på vår resa. Du har erfarenhet av att arbeta som konsult och trivs i interaktionen med kunder på alla nivåer. Likaså är du van vid att arbeta med olika typer av datakällor där ERP kanske är den mest centrala. Har du dessutom erfarenhet inom Dynamics 365 (F&SCM och/eller Business Central) är det mycket meriterande. I grunden har du en eftergymnasial utbildning inom Datateknik, Systemvetenskap eller liknande.
Vi lägger stor vikt vid dig som person och dina egenskaper och tror lite såhär om dig:
Är affärsdriven, energisk och älskar att skapa värde.
Har självledarskap och konsultmannaskap i blodet.
Ser möjligheter där andra ser hinder - och har modet att ta dem.
Har en god analytisk förmåga, är detaljorienterad och har lätt för att ta dig an nya arbetsprocesser och system.
Hos oss får du friheten att påverka, möjligheten att växa och ett team som stöttar dig hela vägen. Vi tror på mod, energi och att ha kul på jobbet - samtidigt som vi levererar lösningar som gör verklig skillnad.
Till dig som går igenom nålsögat i vår rekryteringsprocess så erbjuder vi (förutom en fantastisk tillväxtresa) det som vi vill påstå är:
Branschens bästa arbetsplats!
Jag vet! Varje bolag med ett uns självaktning säger samma sak; medarbetarna är det viktigaste i verksamheten, vi är ett värderingsstyrt bolag och så vidare... men är det så FOR REAL? Jag vill i alla fall påstå det och här är lite om vad som erbjuds hos oss;
Ett företag där vi skippat så många skrivna regler som möjligt. Hos oss utgår vi från att alla är vuxna människor, med sunt förnuft och som fattar smarta beslut
En roll där du är med och gör skillnad! På riktigt! Varje dag!
Ett prestigelöst gäng som verkligen delar med sig av sin kunskap och är mån om att du ska blomstra hos oss
Vi glömmer inte bort att skapa balans i livet, och vi hjälps åt precis som ett riktigt bra lag ska göra, vilket gör oss till antitesen till övertid, prestationsbaserade löner och vassa armbågar
Väldigt hög flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsplats
Ett bra förmånspaket bland annat med ett friskvårdsbidrag som är maximerat till vad Skatteverket tillåter för att inte bli förmånsbeskattad, möjlighet till hälsoundersökning, och en massa roliga aktiviteter. Kolla gärna in vårt Instagram så förstår du vad vi menar!
Det Praktiska
Start: Omgående, men vi har givetvis förståelse för att du har en uppsägningstid
Omfattning: Heltid, kontorstider, men vi är väldigt flexibla här utan utgår från att det ska fungera för alla parter
Placering: På något av våra kontor i Malmö, Halmstad eller Växjö.
Redo att göra data till affärer? Sök idag och bli en del av vår resa inom Data & AI!
