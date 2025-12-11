Från insikt till impact - Vi söker en säljare med fokus på Business Inte...
Fellowmind Sweden AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fellowmind Sweden AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi söker dig som älskar att skapa nya affärer och vill vara med och driva Fellowminds fortsatta tillväxtresa i första hand inom Business Intelligence, Data Analytics & AI. Hos oss får du inte bara sälja smarta lösningar - du blir en nyckelspelare i ett team som vinner priser, samarbetar tätt med Microsoft och alltid ligger steget före!
Vad handlar rollen om?
Det här är inte en roll för dig som vill förvalta - här är det nykundsfokus som gäller. Du är den som öppnar dörrar, identifierar möjligheter och tar Fellowmind till nya förhandlingsbord. Vi vet att det kan vara en utmanade och tuff uppgift, men vi vet också att det vi kan erbjuda är något som är högt upp på alla företags agenda i dagens snabba digitala utveckling. I din roll bygger du relationer, lyssnar in initiala behov och kopplar in våra experter tidigt i dialogen som får visa vad vi kan åstadkomma! Du håller ihop affären, sköter förhandling och ser till att stänga affären.
I din roll kommer du jobba nära vår marknadsavdelning som jobbar aktivt med leadsgenerering men du är även kreativ i ditt sätt att hitta leads - via nätverkande, LinkedIn och egna initiativ.
Du gillar att skapa affärer från grunden och triggas av att se resultat!
Därför sticker vi ut
Fellowmind är inte bara en av Microsofts viktigaste partners i Europa - vi är Microsoft EMEA Channel Partner of the Year 2025. Priset delades ut på Ignite i San Francisco och är ett erkännande för vårt innovationsdriv, vår AI-strategi och vårt nära samarbete med Microsofts produktteam.
Vi är med i Microsofts exklusiva Inner Circle - den yttersta procenten av partners globalt - och har tillgång till de senaste teknologierna, insikterna och möjligheten att påverka Microsofts utveckling.
Vi levererar inte bara lösningar inom Business Intelligence, Data Analytics & AI - vi bygger plattformsprojekt där hela Microsofts ekosystem är i spel, och där du får vara med och forma framtidens digitala affärer.
Vår marknadsavdelning är en motor för leadsgenerering och inbound marketing - du får ett ständigt flöde av nya möjligheter och jobbar nära marknad i allt från kampanjer till events och content.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av nyförsäljning inom IT, gärna inom BI, Data Analytics & AI eller närliggande område.
Har etttekniskt intresseoch förstår hur digitala lösningar skapar affärsnytta.
Är självgående, orädd och gillar att skapa affärer där andra ser hinder.
Ärstrukturerad och målfokuserad, med förmåga att bygga en stark pipeline.
Harkommunikativ spets- du kan leda samtal med både tekniska och affärsmässiga beslutsfattare.
Du triggas av att bygga relationer och är kreativ i ditt sätt att hitta nya kunder.
Du behärskar svenska och engelska flytande
Men framför allt - du ärdriven, engagerad och affärsorienterad. Du gillar att ta initiativ, skapa momentum och leverera resultat. Och givetvis, du är en lagspelare som vet att vi vinner tillsammans.
Till dig som går igenom nålsögat i vår rekryteringsprocess så erbjuder vi (förutom en fantastisk tillväxtresa) det som vi vill påstå är:
Branschens bästa arbetsplats!
Jag vet! Varje bolag med ett uns självaktning säger samma sak; medarbetarna är det viktigaste i verksamheten, vi är ett värderingsstyrt bolag och så vidare... men är det så FOR REAL? Jag vill i alla fall påstå det och här är lite om vad som erbjuds hos oss;
Ett företag där vi skippat så många skrivna regler som möjligt. Hos oss utgår vi från att alla är vuxna människor, med sunt förnuft och som fattar smarta beslut
En roll där du är med och gör skillnad! På riktigt! Varje dag!
Ett prestigelöst gäng som verkligen delar med sig av sin kunskap och är mån om att du ska blomstra hos oss
Vi glömmer inte bort att skapa balans i livet, och vi hjälps åt precis som ett riktigt bra lag ska göra, vilket gör oss till antitesen till övertid, prestationsbaserade löner och vassa armbågar
Väldigt hög flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsplats
Ett bra förmånspaket bland annat med ett friskvårdsbidrag som är maximerat till vad Skatteverket tillåter för att inte bli förmånsbeskattad, möjlighet till hälsoundersökning, och en massa roliga aktiviteter, kolla gärna in vårtInstagramså förstår du vad vi menar!
Det praktiska
Start: Vi tänker oss någon gång under Q1, men har givetvis förståelse för ev. uppsägningstid
Omfattning: Heltid, kontorstider, men vi är väldigt flexibla här och utgår från att det ska fungera för alla parter
Placering: På något av våra kontor i Göteborg, Malmö eller Stockholm. Resor är en naturlig del av rollen.
Lön: Vi vet att det är många involverade i en säljprocess och vi tror på teamwork. Därför tillämpar vi en lönemodell med en fast lön utan en massa komplicerade provisions- och bonusupplägg. En trygghet för dig helt enkelt!
Sista dag att ansöka är 11/1
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefon/teamsintervju, djupintervjuer, tester/case och referenstagning.
Om Fellowmind
Fellowmind är ett europeiskt marknadsledande företag som påskyndar våra kunders digitala transformation. Genom Microsofts molnbaserade lösningar för affärssystem, dataanalys, CRM, intranät och digitala samarbetsverktyg kan vi erbjuda en komplett digitalisering av kundernas kärnverksamhet. Fellowmind lägger även fokus på slutanvändarna och hjälper dem att lära sig och anpassa sig till nya applikationer som förenklar deras arbete. Bolaget grundades 2005 och är nu aktivt i fem länder - Danmark, Finland, Nederländerna, Polen och Sverige. Läs mer påwww.fellowmind.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fellowmind Sweden AB
(org.nr 556733-9865), https://www.fellowmind.se Arbetsplats
Fellowmind Sweden Kontakt
Anders Larsson anders.bj.larsson@fellowmind.se 0736448550 Jobbnummer
9639189