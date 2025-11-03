Från del till helhet, bli en nyckelperson i produktionen

Bemanningspoolen i Värnamo AB / Montörsjobb / Värnamo
2025-11-03


Vi på Bemanningspoolen söker nu montörer till industrimontering hos en av våra kunder.
Här får du arbeta med enklare montering i en trivsam miljö där tempot är lagom högt och stämningen på topp.
Du är noggrann, händig och trivs när jobbet flyter på. Erfarenhet av montering eller industri är ett plus - men din vilja att lära dig väger minst lika tungt.
Hos oss får du en trygg anställning med schyssta villkor, ett härligt team och möjligheten att utvecklas.
Plats: Värnamo med omnejd
Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Sök redan idag! Vi intervjuar löpande - kanske är du vår nästa kollega som hjälper till att hålla produktionen i rullning?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemanningspoolen i Värnamo AB (org.nr 556598-6592)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bemanningspoolen AB

Kontakt
Elin Svensson
elin@bemanningspoolen.se

Jobbnummer
9585273

