Framtidens vård-och omsorgsboende Ängegärde söker undersköterskor
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2025-11-12
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
Välkomna till vårt nyöppnade vård- och omsorgsboende Ängegärde som slår upp portarna i början av 2026.
Redan i november 2025 kommer våra första medarbetare att vara på plats - kanske är du en av dem?
På Ängegärde får du vara med och forma framtidens vård- och omsorgsboende. Vi kombinerar välfärdsteknik med ett starkt fokus på självständighet, delaktighet och kvalitet för våra hyresgäster.
Här samlas vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård och administration under ett och samma tak, i en smart utformad byggnad med fokus på samarbete, välmående och kvalitet. Vi erbjuder plats för 90 hyresgäster och två hemtjänstgrupper - allt i en miljö där du som medarbetare får utrymme att växa och göra verklig skillnad. På Ängegärde använder vi modern teknik för att underlätta arbetet och höja livskvaliteten för våra hyresgäster. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss gör du skillnad - varje dag. Du ger trygg och god omsorg utifrån varje individs behov, och stärker hyresgästens förmågor och resurser.
Du kommer att:
- Stödja i det dagliga livet - personlig omvårdnad, måltider och sociala aktiviteter.
- Samverka med anhöriga och utföra vardagliga sysslor som städning och tvätt.
- Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
- Få möjlighet att fördjupa dig genom särskilda ombudsroller - för att höja kvaliteten ytterligare.
Vi arbetar enligt karriärvägsmodellen, vilket innebär att dina arbetsuppgifter anpassas efter din utbildningsnivå - så att du får rätt förutsättningar att utvecklas och bidra med din kompetens.
Det kommer även introduceras en ny schemamodell som ett led i att skapa en mer hållbar och strukturerad arbetsmiljö. Modellen bygger på principen 8+8+8 = 24 timmar, där dygnet delas upp i tre lika långa arbetspass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att jobba med människor och göra skillnad i deras liv.
Vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
- Brinner för att arbeta med människor.
- Vill bidra till meningsfulla möten.
- Är empatisk och flexibel.
- Är självgående och ansvarsfull.Kvalifikationer
- Är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel alt. tjänstgöringsintyg.
- Har goda datakunskaper.
- Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
- Du säkerställer god omsorg.
- Har god samarbetsförmåga och kan arbeta kvalitetsmedvetet.
- Kan skapa förtroendefulla relationer.
Meriterande:
- Erfarenhet av social dokumentation.
- Erfarenhet av MI och lågaffektivt bemötande.
- B-körkort.
- Arbetat med demens.
- Arbetat med psykiatri.
- Arbetat med unga med demens.
Ängegärde kommer att öppna för hyresgäster i början av 2026 men vi kommer att ha medarbetare på plats redan i november 2025. Rekryteringen av Ängegärde kommer att ske i etapper, vi kommer att rekrytera i flera omgångar under en längre period. Blir du inte kallad på intervju nu så kan du fortfarande vara aktuell för tjänsten längre fram.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Mathilda Hellström 0303-238695 Jobbnummer
9600098