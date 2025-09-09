Framtidens läkemedelsexpert? Vi söker ST-läkare i klinisk farmakologi!
Vill du hjälpa till att forma framtidens läkemedelsanvändning och bidra till säkrare vård? Hos oss får du möjligheten att utvecklas i ett kompetent och stöttande team där din nyfikenhet och dina idéer värdesätts.
Vi söker dig som är engagerad, analytisk och vill göra skillnad. Ta chansen att växa och påverka tillsammans med oss inom klinisk farmakologi!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare i klinisk farmakologi kommer du att arbeta med läkemedelsutredningar, analysera läkemedelsresultat och ge oberoende information samt utbildning inom läkemedelsområdet. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas genom klinisk verksamhet, handledning och undervisning - inklusive att föreläsa för kollegor och studenter inom läkemedelsområdet. Arbetet är förlagt till kontorstid på vardagar utan jour, med stora möjligheter till egen planering och fördjupning.
Arbetsgrupp
Klinisk farmakologi, sjukvårdsfarmaci och sjukhusapoteket utgör tillsammans Verksamhetsområde Läkemedel, där vi samverkar för en säker och effektiv läkemedelsanvändning inom vården.
Om dig
Du har svensk läkarlegitimation och god klinisk erfarenhet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Behöver du göra bastjänstgöring (BT) enligt (HSLF-FS 2021:8) så ingår det som en integrerad del av din specialisttjänstgöring(ST) hos oss. Vi söker dig med intresse för vårdens och samhällets läkemedelsfrågor. Du besitter personlig mognad och ett eget driv och vilja att utveckla både dig själv och ämnet.
Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad med ett intresse för att förmedla information och kunskap till andra. Du har ett analytiskt tankesätt, förmåga att effektivt planera och prioritera ditt eget arbete och du tar självständiga beslut. Vi ser gärna att du har ett intresse för forskning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde efter överenskommelse, provanställning kan tillämpas. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
