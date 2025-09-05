Framtidens Hus söker timvikarier med spetskompetens inom kultur och media!
2025-09-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Framtidens hus ingår i enheten för arbete och studier, avdelningen för främjande och förebyggande sociala insatser.
Enheten består i dag av Framtidens Hus, Fritidsbiblioteket, Kompetensverkstan och arbetsmarknadsinsatser. Framtidens hus finns i Husby och Rinkeby och arbetar utifrån visionen "Alla ungdomars arena för att förverkliga sina drömmar och bygga framtidstro".
Verksamheten ska attrahera ungdomar i åldrarna 16-19 år så att de vill besöka den på sin fritid. Verksamheten har inriktning mot studier, arbete, musik, idrott, IT/tech samt kultur och drama. Verksamheten förekommer under kvällar och helger och det är därför viktigt att du trivs med ett varierat schema.
Vi erbjuder
Du har en gruppledare som finns till för att handleda dig och dina kollegor och som också leder och fördelar det dagliga arbetet. Här värnar vi om och stöttar varandra, vi värdesätter också våra olikheter. Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Med fokus på ungas inneboende resurser, kommer du som ungdomskonsulent att erbjuda ungdomarna möjligheter att förverkliga sina drömmar, få nya erfarenheter och utveckla färdigheter som stärker dem att leva ett självständigt liv. En central del i uppdraget är att uppmärksamma och ta tillvara på ungdomarnas egna intressen, idéer och tankar genom att ni tillsammans utformar ett program med aktiviteter främst kopplat till ditt expertområde inom kultur, media och tech.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
Stödja unga i genomförandet av aktiviteter som kommer ur deras egna initiativ.
Hålla i musikprogram såsom musikproduktion, DJ, låtskrivning mm.
Utveckla ett samarbete med andra lokala aktörer såsom föreningsliv, skolor och andra funktioner inom stadsdelsförvaltningen.
Arbetet är förlagt till kvällar och helger och det är viktigt att du trivs med ett varierat schema.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Eftergymnasialutbildning/student inom kultur, media, tech och event eller annan utbildning som kan bedömas som likvärdig.
Praktisk erfarenhet inom DJ, inspelningsteknik, arrangemang av event och projektledning.
Aktuell erfarenhet av att tillsammans med ungdomar mellan 15-20 år ordna aktiviteter inom ovan områden.
Goda kunskaper i svenska språket, i tal och i skrift.
Du kommer att ha många kontaktytor och behöver ha lätt för att bygga och vårda relationer både inom och utanför den egna organisationen. Du behöver ha en pedagogisk insikt och en förmåga att anpassa ditt sätt att motivera och engagera ungdomarna för att stötta dem i att genomföra aktiviteter och förverkliga sina drömmar. Det är av stor vikt att du är uthållig och har en förmåga att bibehålla motivation och effektivitet trots de motgångar som kan uppstå under en utvecklingsresa. Du har en positiv inställning och attityd till uppdraget och ser dig själv som en representant för denna viktiga verksamhet och en del av organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor och färdigheter.
Din ansökan
Inför en eventuell anställning kommer registerutdrag att efterfrågas. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5079". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för arbete och studier
