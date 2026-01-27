Framtida uppdrag hos storkund inom projektledning, inköp och logistik
Adecco Sweden AB / Byggjobb / Ludvika Visa alla byggjobb i Ludvika
2026-01-27
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Vill du arbeta i en internationell och dynamisk miljö där du får bidra till att driva projekt, processer och materialflöden framåt? Vi söker nu medarbetare för kommande uppdrag hos vår kund i Ludvika. Uppdragen kan omfatta roller som projektledare, projektkoordinator, materialplanerare, operativ inköpare eller liknande funktioner. Eftersom detta är en generell annons för framtida behov kan arbetsuppgifterna variera beroende på roll. Du kan exempelvis arbeta med:
Projektledning och förändringsarbete
• Koordinera projektaktiviteter och säkerställa leverans enligt tidplan, budget och kvalitet
• Stödja projektledare med dokumentation, rapportering och uppföljning
• Driva förändringsinitiativ och implementera nya arbetssätt
Inköp och materialplanering
• Operativt inköp och uppföljning av leveranser
• Planering av materialresurser och hantering av ERP-system (SAP är meriterande)
• Inventeringsarbete och optimering av lagerbalanser
Logistik och leveranskoordination
• Planering och arrangemang av utgående leveranser
• Hantering av fraktdokumentation och koordinering med kunder
• Säkerställande av spårbarhet och kvalitetskrav i materialflöden
Din roll och ditt fokus anpassas utifrån uppdragets behov och din kompetens. Uppdragsperioden kan variera, men vanligtvis inleds anställningen med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Du är ansvarstagande som person och van att ta egna initiativ, samtidigt som du samarbetar effektivt med andra människor. Dessutom är du kommunikativ med ett positivt förhållningssätt. Vi ser särskilt positivt på om du:
• Har minst 2 års erfarenhet inom områden som projektledning, förändringsarbete, inköp och/eller resursplanering.
• Har förståelse för arbete inom industriell tillverkning.
• Är van vid MS Office och gärna har erfarenhet av ERP-system (SAP är meriterande).
• Har god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst. Både ditt CV och personliga brev behöver vara skrivet på engelska.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att denna annons är en generell förfrågan inför kommande uppdrag. Samt att vi får in väldigt många ansökningar, vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ass. National Recruiter
Linnea Johansson Jobbnummer
9707167