Framtida enhetschef med hjärta för LSS? Starta din resa med oss som trainee
2025-08-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Varm välkommen till oss i Skärholmen
Är du en erfaren medarbetare inom LSS som funderat på att ta steget mot en chefsroll? Då kan det här något för dig.
Vi förstärker med en trainee enhetschefs tjänst inom daglig verksamhet och söker nu dig som vill vara med och utveckla verksamheten på uppdrag av deltagarna.
Tjänsten är placerad inom avdelningen för Stöd och service, med verksamheter lokaliserade i Skärholmen. Avdelningen ansvarar för äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Här arbetar beställare och utförare tillsammans med ett tydligt fokus på resultat och kvalitet för våra invånare.
Vi erbjuder
Vi söker dig som är nyfiken på ledarskap och vill utvecklas i en trygg och strukturerad form. Som trainee får du en unik möjlighet att påbörja din chefsresa med stöd i det praktiska arbetet men även utbildning. Under det första året som trainee får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom personalansvar, budgetarbete, operativa processer och strategiskt ledarskap. De inledande två månaderna får du följa och lära av erfarna chefskollegor, samtidigt som du i strukturerade former får kunskap om både budget och arbetsmiljöarbete. Därefter tar du stegvis ett större praktiskt ansvar i ledarrollen, med tryggt stöd från både chef och utsedda mentorer. Genom kontinuerlig individuell handledning ges du de bästa förutsättningarna att växa in i din nya roll på ett hållbart och utvecklande sätt. Vi ser att du efter ett år har goda förutsättningar att vara trygg i din roll som enhetschef.
För att trivas hos oss tror vi att du har ett starkt engagemang för verksamhetsutveckling, brukardelaktighet och ett aktivt medarbetarskap. Som vår nya kollega blir du en del av en välkomnande och erfaren ledningsgrupp där helhetssyn och samarbete är i fokus - alltid med Stockholmarna i centrum. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och seminarier inom aktuella verksamhets- och ledarskapsfrågor - allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas och bidra till en hållbar och framgångsrik verksamhet.
Vi erbjuder dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid samt förmånlig tjänstepension. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här. Förvaltningskontoret med medborgarkontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping. Gym och simhall finns i närhet till arbetsplatsen och årskort kan köpas till mycket förmånligt pris.
Din roll
Vi söker dig med förmåga att inspirera medarbetare med fokus på brukarnas självbestämmande och delaktighet över sitt dagliga liv. Inom enheten har vi påbörjat en stor utvecklingsresa där såväl kvalitet för deltagarna som god hushållning med våra skattemedel kommer att vara vårt fokus. Som enhetschef har du verksamhet, budget samt personalansvar för de medarbetare du leder i de olika verksamheterna. Du kommer ingå i en ledningsgrupp med sammanlagt 10 enhetschefer som leds av en områdeschef.
För denna roll vill vi att du har beteendevetenskap, socionom eller likvärdig utbildning samt erfarenhet av att arbeta inom LSS. Du ansvarar för att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, riktlinjer, policys och säkerställer på så sätt uppdraget i enlighet med LSS. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt kvalitetsarbetet på enheterna. Du bedriver även ett nära ledarskap där du är stora delar av din tid i verksamheterna för att löpande ge stöd och vägledning till medarbetarna. Till din hjälp i det vardagliga arbetet har du visst administrativt stöd men du kan alltid vända dig till dina kollegor och till din chef när du behöver. Du bör också vara mål- och resultatinriktad och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv samt ha ett stort intresse för kvalitet, arbetsmiljöarbetet och utveckling inom verksamhetsområdena. Du ska ha förmågan att entusiasmera och leda dina medarbetare mot uppställda mål. Du skall också ha god samarbetsförmåga och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter samt är uthållig i ditt arbetssätt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har examen i beteendevetenskap, socionom eller annan högskoleexamen som bedöms som likvärdig
Har erfarenhet av att arbeta inom LSS
Har god kunskap om lagar, riktlinjer och policys inom området
Arbetat systematiskt med både metod- och kvalitetsutveckling
Har erfarenhet att driva pedagogiskt utvecklingsarbete
Ditt ledarskap:
Du har ett nära och närvarande ledarskap och finns ofta på plats i verksamheterna för att vägleda och ge stöd till medarbetarna.
Du drivs av utveckling och arbetar strukturerat för att säkerställa kvalitet och resultat
Du är tydlig, kommunikativ och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och
självkännedom.
Du är en lagspelare och tar stöd både från dina chefskollegor och din områdeschef.
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv och en förmåga att entusiasmera och leda mot gemensamma mål. Du trivs i en föränderlig miljö och har uthållighet i ditt arbete.
I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Arbetspsykologiska tester kan bli aktuella i urvalsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför eventuell anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
