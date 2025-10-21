Framåtlutad ledare sökes till tjänst som Lagerchef i Jordbro
Lagerchef - Future Mobility Jordbro
Vill du leda ett engagerat team och ta ansvar för att driva ett av Stockholms mest växande lager?
Future Mobility 2.0 söker en Lagerchef till vår anläggning i Jordbro, Haninge
Arbetsbeskrivning:
Som Lagerchef har du det övergripande ansvaret för lagrets dagliga drift. Du leder och coachar ett team på cirka 12 medarbetare, planerar resurser och ser till att allt flyter smidigt - från inleverans till utlastning.
Du arbetar nära platschef och kollegor inom drift, planering och transport - med fokus på kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Rollen är både operativ och strategisk, och du är inte rädd för att själv delta i arbetet när det behövs.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet på lagret
Ansvara för bemanning, arbetsmiljö och säkerhet
Arbeta aktivt i Ongoing WMS och Opter TMS
Följa upp resultat, nyckeltal och driftmål
Delta i rekrytering, introduktion och utveckling av personal
Säkerställa ordning, struktur och leveransprecision
Stötta teamet operativt vid behov, inklusive truckkörning Profil
Vi söker dig som är en trygg, strukturerad och tydlig ledare med lång erfarenhet av lager- och logistikverksamhet. Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och ordning i en verksamhet med högt tempo och många rörliga delar.
Krav och kvalifikationer:
Minst 10 års erfarenhet i ledande lagerposition (t.ex. Lagerchef, Driftledare, Teamledare)
Erfarenhet av att arbeta i Ongoing WMS och Opter TMS är mycket meriterande
De flesta truckbehörigheter (A1-A4, B1-B4)
B-körkort - ett krav
God förståelse för flödesoptimering och personalplanering
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av logistikplanering, transportstyrning eller systemintegration. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future Mobility AB
(org.nr 559229-5181) Kontakt
Jens Hällbom jens@futuremobility.nu Jobbnummer
9568034