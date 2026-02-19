Fragrance Advisor / Butikssäljare - Cartier
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-02-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Knowledge Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker Fragrance Advisor / Butikssäljare för Cartier i Köpenhamn!
Har du ett genuint intresse för lyx, doft och personlig service - och vill representera ett av världens mest ikoniska varumärken? Nu söker vi en engagerad och professionell Fragrance Advisor / Butikssäljare till vår bemanningspool i Köpenhamn för Cartier.
Som konsult i vår bemanningspool blir du anställd av Retail Knowledge och arbetar på plats i butik för ett av världens mest exklusiva varumärken.
Om rollen:
I rollen ansvarar du för Cartiers doftsortiment i butiken. Du inspirerar kunder, delar med dig av din kunskap och representerar varumärkets elegans och standard i varje möte.
Du är Cartiers ansikte utåt i butiken och ser till att varje kund får en varm, personlig och minnesvärd upplevelse.
Arbetstider: Fredagar och lördagar, dagtid
Dina arbetsuppgifter:
Välkomna kunder och skapa en exklusiv, personlig upplevelse vid Cartiers doftdisk.
Ge professionell rådgivning och vägledning kring dofterna.
Arbeta mot uppsatta mål och bygga långsiktiga kundrelationer.
Se till att avdelningen alltid är välorganiserad, inbjudande och återspeglar Cartiers stil och kvalitet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från lyx- eller premiumhandel, gärna inom doft, kosmetik eller accessoarer.
Har en naturlig känsla för service och försäljning.
Har intresse och kunskap om Cartiers produkter och varumärke.
Har arbetat som säljare inom skönhet, gärna inom doft tidigare.
Talar flytande danska/svenska samt engelska.
Har annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier, arbete eller eget företag) på minst 50 % - detta ska framgå i din ansökan.
Kan arbeta fredagar och lördagar dagtid i Köpenhamn.
Vi erbjuder
Möjlighet att representera ett av världens mest prestigefyllda varumärken. En inspirerande arbetsmiljö med exklusiva produkter och kunder.
Start: Omgående November/December Omfattning: Behovsanställning. Plats: Köpenhamn, Danmark Lön: Enligt kollektivavtalPubliceringsdatum2026-02-19Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på www.retailknowledge.se.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, och inga ansökningar skickas direkt till Cartier.
Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Cecilia Sundqvist. Vi ser fram emot din ansökan!
Retail Knowledge har sedan 2002 arbetat med bemanning inom detaljhandeln och hjälper ledande retailföretag att bygga flexibla och hållbara bemanningslösningar. Vi har cirka 300 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7262017-1850845". Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Malmö centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9752131