Fpga- Och Elektronikingenjör Till Försvarsindustrin
Alten Sverige AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Göteborg
, Härryda
, Trollhättan
, Uddevalla
, Grästorp
eller i hela Sverige
Är du passionerad för elektronik och inbyggda system och vill bidra med din kompetens inom försvarsindustrin?
VAD ERBJUDER VI
Hos ALTEN blir du en del av avancerad utveckling inom områden där tekniken behöver vara tillförlitlig, hållbar och exakt. Vi arbetar med långsiktiga projekt där kvalitet, spårbarhet och systemförståelse är centralt. Genom ALTEN Academy, stöd från erfarna kollegor och uppdrag med hög teknisk nivå får du möjlighet att fördjupa och bredda din kompetens. Du blir del av både ett uppdragsteam och en varm företagskultur. Våra interna nätverk såsom Women at ALTEN och ALTEN Sports ger utrymme att bidra och påverka. Vi erbjuder tre extra lediga dagar, kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
ÄR DET DIG VI SÖKER
Högskole eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, mekatronik, inbyggda system eller motsvarande
Erfarenhet inom något av följande
Robust elektronikkonstruktion med PCB design och livscykelperspektiv
Inbyggda system med säkerhetskritiska krav
FPGA utveckling och programmering i VHDL
Kraftelektronik med fokus på stabil spänningsreglering och kraftmatning
Sensorteknik och integrering i komplexa system
Vana av MATLAB och Simulink för modellering och verifiering
Erfarenhet av PSpice eller LTspice vid kretsanalys
Erfarenhet av COMSOL eller ANSYS ses som fördel inom elektromagnetik eller termisk modellering
Svenska flytande i tal och skrift
OM ALTEN
ALTEN arbetar i projekt med försvar och säkerhet, energi, industriell utveckling och avancerad elektronik. I Sverige är vi cirka trettonhundra ingenjörer och specialister som stöttar våra kunder i hela produktutvecklingskedjan. Internationellt är vi verksamma i omkring trettio länder med cirka femtiosju tusen medarbetare.
Vill du bidra till teknik som måste fungera när det verkligen gäller
Besök alten.se och ansök. Vi ser fram emot att träffa dig. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9665011