FoU ingenjör inom energiteknik - vätebehandling och katalytisk uppgradering
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Kemistjobb / Piteå Visa alla kemistjobb i Piteå
2025-08-28
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Piteå
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Vill du bidra till omställningen till ett förnybart och cirkulärt samhälle? Är du ingenjör med erfarenhet inom kemiteknik? Gillar du att jobba med tillämpad forskning samt praktiskt arbete? Då kan det här vara en tjänst för dig!
Om oss Som en del av den hållbara omställningen finns ett stort intresse för att producera kemikalier och bränslen från biobaserade och cirkulära råvaror. RISE verksamhet inom energiteknik i Piteå bedriver forskning och utveckling inom bland annat termokemiska omvandlingsprocesser. Arbetet utförs till stor del i våra dedikerade pilotanläggningar och ofta i projektsamarbeten tillsammans med kunder och akademiska partners så väl som med andra delar inom RISE. Om rollen Nu söker vi en forsknings- och utvecklingsingenjör till vår grupp Förnybar Raffinering som är en del av enheten Hållbar Resursomvandling inom avdelningen Bioraffinaderi och Energi. Som forsknings- och utvecklingsingenjör kommer du att vara en del av vårt kompetensteam inom vätebehandling och katalytisk uppgradering av biobaserade och återvunna råvaror för att producera flytande bränslen och kemikalier, ett område där vi har flera finansierade och pågående projekt. Du kommer att ingå i olika projektgrupper som arbetar med att genomföra olika projekt och uppdrag. I den här rollen kommer du bland annat att arbeta med forskning på vår Slurry Hydrocracking (SHC) testbädd samt vår testbädd för destillation.
Dina huvudsakliga uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:
• Utförande av experimentella försök, inklusive förberedelser och efterarbete
• Hantering av prover från experimentella försök såsom provanalys
• Resultatsammanställning, dokumentation och rapportering
• Riskanalys, tekniskt underhåll och utveckling av testbäddar
Tillsammans med dina kollegor har du också möjlighet att delta i utvecklingen av vår verksamhet inom området genom, t.ex., proaktivt ansökningsarbete, kundkontakter och etablering av nya samarbeten.
Placeringsort för tjänsten är Piteå.
Vem är du? Som person är du proaktiv, målinriktad och strukturerad i ditt arbete. Du har en god problemlösningsförmåga när det uppstår tekniska problem under processdrift eller oväntade situationer i labbet. Du trivs med att jobba med praktiska arbetsuppgifter. Du sätter säkerheten främst och har ett bra säkerhetstänk. Du kan arbeta självständigt, är noggrann och har förmågan att se vad som behöver göras. Vi värdesätter att du har god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
• Civilingenjörsexamen inom kemiteknik, eller motsvarande
• God kommunikativ förmåga i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom termokemiska processer, petrokemiska processer eller katalys
• Kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta gruppchef Huong Nguyen på email: huong.nguyen@ri.se
. Sista ansökningsdag är 2025-10-05, men urval och intervjuer görs löpande under annonstiden.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO 010 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, 010-5165161. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://www.ri.se/ Jobbnummer
9481179