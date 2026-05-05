Fotvårdsspecialister till Vård- och omsorg
2026-05-05
Hur mycket kan fothälsa påverka människors vardag? Mer än man kanske tror. Med rätt behandling och råd kan smärta minska, rörlighet förbättras och livskvaliteten öka.
Nu söker vi två fotvårdsspecialister som vill bidra till just det. Hos oss får du arbeta nära människor och göra verklig skillnad - samtidigt som du blir en del av ett team där vi stöttar varandra och utvecklar verksamheten tillsammans.
Skellefteå kommuns fotvårdsverksamhet riktar sig till personer med ålderspension eller minst 75 procent sjukersättning. Våra lokaler finns ofta i direkt anslutning till kommunens vård- och omsorgsboenden. Arbetsgruppen består av engagerade fotvårdsspecialister som tillsammans skapar en arbetsmiljö med både arbetsglädje och ett nära samarbete.
Välkommen att bli en del av vårt team.
DIN ROLL
Som fotvårdsspecialist arbetar du med medicinsk fotvård och bidrar till att förebygga, behandla och lindra fotproblem hos de personer vi möter i verksamheten. Genom behandlingar, rådgivning och stöd i egenvård hjälper du människor att behålla sin rörlighet och livskvalitet.
Du arbetar självständigt i mötet med den enskilde och ansvarar för att planera och genomföra behandlingar utifrån individens behov. I rollen ingår också att dela med dig av din kunskap till personal i verksamheterna, till exempel genom information och rådgivning vid arbetsplatsträffar. Administrativa uppgifter ingår i arbetet, såsom bokning av tider, inköp och dokumentation.
Varje fotvårdsspecialist ansvarar för två till tre vård- och omsorgsboenden. Tillsammans i arbetsgruppen driver ni utvecklingsarbete och bidrar till att stärka kunskapen om fothälsa i verksamheterna. Arbetstiden är dagtid med flextidsram, vilket ger möjlighet att planera arbetsdagen utifrån verksamhetens och de enskildas behov.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har godkänd utbildning inom medicinsk fotvård. Har du erfarenhet av arbete som fotvårdsspecialist ser vi det som meriterande. Det är också meriterande om du har undersköterskeutbildning eller erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom eller annan funktionsnedsättning. Du behöver kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift, eftersom arbetet innebär kontakt med personer i verksamheten, samarbete med kollegor samt dokumentation. Eftersom arbetet innehåller administrativa uppgifter behöver du ha viss digital kompetens och vara bekväm med att använda verksamhetssystem för exempelvis bokning och dokumentation.
För att trivas i rollen är du ansvarstagande och arbetar strukturerat. Du planerar och organiserar ditt arbete väl, så att behandlingar, bokningar och dokumentation genomförs på ett tydligt och effektivt sätt. Du arbetar självständigt i mötet med den enskilde och tar ansvar för ditt uppdrag. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med andra. Du tar gärna initiativ i mötet med människor och har en naturlig förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du bidrar till ett öppet och prestigelöst samarbete där ni tillsammans hittar bra lösningar i vardagen.
När situationer förändras har du ett lösningsorienterat förhållningssätt och kan snabbt hitta vägar framåt. Vi ser också att du är nyfiken och öppen för nya arbetssätt och gärna bidrar med idéer som kan utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
DIN NYA ARBETSPLATS
Fotvårdsverksamheten är en del av vård och omsorg i Skellefteå kommun. Här arbetar vi tillsammans för att människor ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Du blir en del av ett engagerat team där kollegor stöttar varandra och delar med sig av både kunskap och erfarenheter. Samtidigt får du ett självständigt arbete där du har stor möjlighet att planera och ta ansvar för ditt uppdrag.
Som medarbetare i Skellefteå kommun har du tillgång till flera förmåner, till exempel friskvårdsbidrag, företagshälsovård och möjligheter till kompetensutveckling. Dessutom är kommunen en trygg och stabil arbetsgivare där det finns goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "691771".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun
)
931 85 SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg
Enhetschef, Vård och omsorg
Daniel Sjögren 0910-73 50 00
