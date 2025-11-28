Fotvårdsspecialist till Tallhöjden och Södertäljes vårdcentral
Region Stockholm / Hälsojobb / Södertälje Visa alla hälsojobb i Södertälje
2025-11-28
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vårdcentralerna är belägna i Södertälje.
Området består av en blandad befolkning med alltifrån små barn till en äldre generation. Vårdcentralerna är en välfungerande arbetsplats och medarbetarna är vår styrka. Vi är nytänkande och arbetar med att ständigt fortsätta förbättra oss. Vi skapar tillsammans vår arbetsplats och vi har patientens fokus i alla lägen.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård, hög tillgänglighet och ett vänligt bemötande. Patientsäkerhet och kvalitet är något vi arbetar med hela tiden. Tallhöjdens vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och fotvårdsspecialist tillsammans med läkare och hemsjukvårdspersonal. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt.
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. En trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider.
Tallhöjdens och Södertäljes vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på Tallhöjdens vårdcentral (regionstockholm.se) och Södertälje vårdcentral (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker engagerad medarbetare till Tallhöjdens vårdcentral och Södertälje vårdcentral. Som fotvårdsspecialist hos oss arbetar du med fotsjukvård på remitterade patienter med diabetes i riskgrupp 2-4 och patienter med cirkulatoriska, neurologiska eller ortopediska sjukdomar i fötterna som orsakat sår eller riskerar att förorsaka sår. Du arbetar självständigt, utför fotstatus och utifrån det behandlar patientens fotproblem. Du bedömer behov av avlastande hjälpmedel och följer upp detta. Du ger råd om förebyggande egenvård. Du bokar själv dina patientbesök, sköter administration, journaldokumentation i TakeCare och telefonkontakt med patienter. Du är en viktig del i vårdcentralens team kring patienter. Du är delaktig i undervisning till patienter i exempelvis diabetsutbildningar på vårdcentralen men även utbildning till personal och studenter ingår. Du samverkar med diabetesfotsårsmottagning på sjukhus och ortopedtekniska företag.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska och fotvårdsspecialist.
• Diabeteskurs för fotvårdsspecialist steg 1 och 2.
• Goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Meriterande
• Tidigare arbete som fotvårdsspecialist.
• Tidigare arbete med fotsjukvård i primärvård eller sluten vård.
• Sophiahemmets 7,5 p Fotsjukvård prevention av fotkomplikationer och förskrivningsprocessen av ortopedtekniska hjälpmedel.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Anställningsform
Heltid, tillsvidareanställning. Tillträde april 2026 eller enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du vissa förmåner till exempel personal parkering, fri sjukvård, friskvårdsbidrag på 5000kr, avtalspension samt försäkringar.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Tallhöjdens vårdcentral Kontakt
Marlen Youno, Enhetschef 0702831078 Jobbnummer
9619241