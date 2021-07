Fotografredigerare till SVT Nyheter, tillsvidareanställning - Sveriges Television AB - Fotografjobb i Stockholm

Sveriges Television AB / Fotografjobb / Stockholm2021-07-01Vad vi erbjuder dig:SVT Nyheter arbetar med att skapa ett nyhetsberättande som engagerar och berikar vår publik genom våra nyhetssändningar och våra plattformar online. Vi vill bidra till ett nyfiket och insatt Sverige.Vi erbjuder dig att vara med och utveckla ett bildberättande i världsklass på en av Sveriges största nyhetsredaktioner. Det är planerade reportage, granskande journalistik och daglig nyhetsrapportering. SVT Nyheters fotografer producerar nyhetsstorys som har stor bredd och vi behöver fullfjädrade bildberättare som vet hur man med bilder kan förmedla tydlighet, sammanhang och väcka känslor.Vem vi tror att du är:Vi önskar att du har några års fotograf- och redigeringserfarenhet inom tv-produktion. Du behöver inte ha arbetat på en nyhetsredaktion men du ska ha vana att arbeta snabbt och under tidspress. Samtidigt som du har lätt att arbeta i team så värdesätter vi mycket att du kan arbeta självständigt och formulera dina egna idéer om form och innehåll. Du är kulturellt medveten vilket innebär att du värdesätter olikheter och förstår hur dessa påverkar dig och andra.För tjänsten krävs:Eftergymnasial utbildning i mediaproduktion med inriktning på videofotografi, digital redigering och dramaturgi och/eller motsvarande erfarenheter genom yrkesutövningB-körkortMöjlighet att på kort varsel resa i tjänsten, såväl inrikes som utrikesVad den här tjänsten innebär:Ditt arbete blir att skapa ett intresseväckande nyhetsberättande. Du kommer arbeta både i det långa och korta formatet och för publiceringar i broadcast och online.Som fotograf hos SVT Nyheter kan dagen snabbt förändras. Det kan till exempel innebära snabba beslut om inspelningsmiljön eller förändringar av upplägget i bildberättandet under inspelning. En stor del av arbetet är att tillsammans med reportern i redigeringen kunna hantera ämnen så att de blir begripliga för tittarna. Livesändningar vid breakingsituationer eller snabbt tillkallade presskonferenser är också en del av vårt arbete.Utmaningar i jobbet kan vara ämnen som är svåra att bildsätta eller intervjupersoner som önskar att vara anonyma. De långa reportagen kräver en annan typ av planering: vem är huvudperson, vad är det viktiga att fånga i reportaget, hur drivs berättandet framåt? Oberoende av de olika produktionssätten är planeringen, samarbetet och kommunikationen mellan fotograf och reporter av största vikt. Ni bildar tillsammans det kreativa teamet där ni i nära dialog kommer fram till hur ni ska berätta om komplexa ämnen.Hur du ansöker:I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av urvalsfrågor istället för att be om personligt brev och CV. Frågorna handlar om dina erfarenheter och kan ta en stund att besvara, men de gör att vi får samma viktiga information av alla kandidater. Klicka på knappen "ansök" för att se frågorna.Länka till, eller bifoga, tre jobb du är nöjd med och beskriv varför du är nöjd med demSista ansökningsdag är fredagen 28 augusti 2021, men vi kommer att hantera ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Annat som är bra att veta:Arbetet innebär att arbeta tidiga morgnar, kvällar, dagspass, helger och då på ett rullande schema. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.Tillträde 1 oktober 2021.Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Gruppchef Maria Ilstedt. Fackliga frågor besvaras av Hedvig Eriksson (Journalistförbundet), Maria Fornemo (Unionen) samt Deana Bajic (Saco). Samtliga nås via växeln, tfn 08-784 00 00.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-07-01Sista dag att ansöka är 2021-08-28Sveriges Television AB5840056