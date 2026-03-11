Fotograf / Kundmottagare - Norrlands Auktionsverk AB
2026-03-11
Vi söker en glad fotograf som ser fram emot att huvudsakligen jobba med produktfotografering inom antikt och design.
Här kommer du att jobba med ett drivet team vars uppgift och mål är att bedriva professionell och kvalitativ auktionsverksamhet.
Vi jobbar med löpande kvalitetsauktioner där vår fotograf ansvarar för fotografering av de objekt som ska finnas med i våra auktionskataloger. Detta innefattar alltifrån möbler och mattor till glaskonst, måleri och keramik. Som fotograf kommer man även få jobba med fotografering till våra sociala medier och även ha kundkontakt i kundmottagning, mail samt telefon när behovet finns.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av professionell fotografering
• Har redigeringsvana inom Photoshop / Lightroom
• Är engagerad, självgående och noggrann
• Klarar av att arbeta i högt tempo
• Snabb och bekväm med dator och internet som arbetsredskap
• Vill bli en ansvarstagande del av ett ambitiöst team
• Kännedom om föremålen vi hanterar är en merit men inte ett krav.
Tjänsten är på heltid under provanställning, månadslön efter överenskommelse. Tillträde snarast.
Arbetstider under vardagar mellan kl 08:00-17:00.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Välkommen in med din ansökan (personligt brev, CV samt bild) via e-post till Cecilia Andersson: cecilia@norrlandsauktionsverk.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande.
Vi ser gärna att ansökningarna sker via sättet vi annonserat, just nu genomgår vi en större ombyggnation av företaget till det bättre så under denna tid har vi ej möjlighet att ta emot fysiska förfrågningar om tjänsten. Denna förvandling kommer ge dig som ny anställd möjlighet att komma in under en spännande tid där du kommer ha möjlighet att ställa krav & organisera din arbetsplats.
Ej fullständiga ansökningar kommer troligtvis ej att besvaras.
Om arbetsgivaren:
Norrlands Auktionsverk är ett relativt ungt auktionsverk som sedan starten 2017 blivit ett av Sveriges snabbast växande auktionshus.
Vi är norra Sveriges största auktionsverk och har idag budgivare från stora delar av världen.
Vi är en driven grupp med stor ambitionsnivå som stimuleras av att fortsätta växa och leverera heltäckande auktionsupplevelser för vårt ökande nätverk av kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: cecilia@norrlandsauktionsverk.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Auktionsverk AB
Formvägen 3 BV
906 21 UMEÅ
