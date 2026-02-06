Fotbollstränare på Lilla Fotbollsklubben
2026-02-06
Små fötter, stora drömmar på fotbollsplan!
Vill du ge barn den första känslan av fotbollsglädje? På Lilla Fotbollsklubben spelar vi utomhus på gräs, precis som det ska vara. Vi lär ut fotboll genom lek, rörelse och gemenskap - där både barn och föräldrar är med på planen!
Om rollen
Var? Utomhus på gräsplaner i Sundbyberg.
Vem? Barn 2-6 år - föräldrar deltar aktivt.
När? 8 veckor per termin, start v. 16.
Hur? Du skapar en lekfull och lärorik fotbollsupplevelse.
Vad du får
250 kr/h - vi erbjuder branschens bästa villkor
800 kr i start up-lön varje termin.
Snygga instruktörskläder - du representerar en premiumverksamhet.
Betalda personalträffar & fortbildning - vi utvecklas tillsammans.
Oslagbar gemenskap & massor av fotbollsglädje!
Är du vår fotbollsstjärna?
Du älskar att jobba med barn och fotboll.
Du har erfarenhet som tränare, ledare eller spelare.
Du är pedagogisk, inspirerande och kan skapa energi i en grupp.
Om Lilla Fotbollsklubben & Perfect Activity
Lilla Fotbollsklubben är en del av Perfect Activity, där vi skapar magi inom fotboll, gymnastik, dans och simning för barn.
Redo att sparka igång? Läs mer & ansök på www.lillafotbollsklubben.se
Meriterande: fotbollstränare, pedagogik, erfarenhet inom barnidrott eller idrottsledarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perfect Group in Sweden AB
(org.nr 559475-1447), https://lillafotbollsklubben.se Arbetsplats
Lilla Fotbollsklubben Jobbnummer
9729334