Fotbollsintresserad 25-årig kille i Spånga söker "killkompis".
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
25-årig kille söker påhittig "killkompis". Han vill komma ut och gå promenader, träna på gym, fika och få stöttning för att bli mer social. Han gillar även boxning och fotboll, och vill gärna gå på fotbollsmatcher.
Han har en hjärnskada vilket gör att han sämre korttidsminne och kan vara trött. Han behöver vägledning och uppmuntran i samband med vardagsaktiviteter som personlig hygien och påklädning men kan sedan genomföra det själv. Du som ledsagare behöver vara ansvarsfull och vilja hitta på aktiviteter tillsammans med kunden. Du behöver även ha erfarenhet av personer med hjärnskada.
Dina kvalifikationer:Man i 25-35 års åldern.
Erfarenhet av hjärnskada och NPF-diagnoser.
Ansvarsfull.
Om tjänsten:
8 tim/månad. Tillträde snarast. Tisdagar, torsdagar eller lördagar.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
)
190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9951549