Förvaltningssamordnare som har arbetat med Green View
Devotum AB / Chefsjobb / Stockholm
2025-12-19
För vår kunds räkning söker vi just nu en förvaltningssamordnare inom fastighetsbranschen till Stockholm. Uppdraget är på 20-30h i veckan och förväntas starta omgående och pågå till och med 2026-06-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Bolaget är ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag. Företaget ägs av Stockholms stad.
Bakgrund
Konsultuppdraget kan komma att pågå fram tills dess att en ny tjänst har tillsatts inom organisationen, vilket beräknas vara klart under våren 2026. Uppdraget kan komma att förlängas.
Beskrivning av uppdraget och rollen
Konsulten ska ha god kunskap och erfarenhet av GreenView samt systemets moduler och funktioner.
Syfte med uppdraget och förväntat resultat
Syftet är att upprätthålla och till viss del vidareutveckla moduler i GreenView för att stödja verksamhetens behov.
Omfattning
20 till 30 timmar per vecka.
Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga angiven omfattning. Beställaren garanterar därmed ingen specifik volym utan anbudsgivaren åtar sig att leverera utifrån det faktiska behov som uppstår
Övrigt: Start: Omgående Slut: 2026-05-31 Omfattning: 20-30h i veckan Placering: Södra Stockholm Möjlighet till distans
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Erfarenhet av att arbeta i Green view
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9657103