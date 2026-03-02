Förvaltningsrätten söker två eller flera sommarnotarier sommaren 2026
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Linköping / Juristjobb / Linköping
2026-03-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköping är en allmän förvaltningsdomstol. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. I förvaltningsrätten förekommer omkring 500 olika typer av mål. Vanliga mål är till exempel mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål och skattemål. Vi handlägger också tvångsmål i form av omhändertagande av unga och missbrukare samt psykiatrimål. På Förvaltningsrätten i Linköping arbetar 75 medarbetare och vi finns på Garnisonsområdet i Linköping. På vår hemsida www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
kan du läsa om hur det är att arbeta hos oss.
Förvaltningsrätten vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar också en jämn köns- och åldersfördelning.
Är du i slutet av dina juriststudier och vill få praktisk erfarenhet av arbete på domstol? I så fall har vi ett spännande och viktigt sommarjobb att erbjuda dig.
Om arbetet
Som sommarnotarie hos oss kommer du att vara placerad på en av våra två dömande avdelningar. Vi erbjuder ett viktigt och meningsfullt arbete med renodlade och kvalificerade juridiska arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår att göra rättsutredningar, föredra mål som ska avgöras och skriva förslag till domar och beslut. Du får också delta som protokollförare vid muntliga förhandlingar.
Tidsbegränsad anställning under vecka 25-33
Vem söker vi?
Du som söker ska vara i slutet av dina juriststudier. Som person är du driven, strukturerad och resultatinriktad. Du ska ha god analytisk förmåga, ett gott omdöme, vara kvalitetsmedveten samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta men också att du kan arbeta självständigt. För att du ska trivas i rollen som sommarnotarie måste du tycka om ett fartfyllt tempo. Du måste också klara av att ha flera olika arbetsuppgifter på gång samtidigt. Har du erfarenhet av arbete på domstol ses det som särskilt meriterande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLI 2026/63". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742), http://domstol.se/7gu4ek Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Linköping Kontakt
Chefsrådman
Mats Edsgården 013-25 11 86 Jobbnummer
9772431