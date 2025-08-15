Förvaltningsrätten söker student med intresse för arkivfrågor
2025-08-15
Förvaltningsrätten i Karlstad är en mellanstor domstol med omkring 45 anställda som årligen avgör cirka 6 000 mål. I domstolens domkrets ingår Örebro och Värmlands län. Förvaltningsrätten är samlokaliserad med Värmlands tingsrätt i centralt belägna och trevliga lokaler i Rådhuset i Karlstad.
Förvaltningsrätten handlägger cirka 500 olika måltyper, bl.a. biståndsmål, socialförsäkringsmål, skattemål, tvångsvårdsmål och upphandlingsmål. Domstolen har en viktig samhällsuppgift att se till att medborgarna får en rättssäker och effektiv prövning av myndighetsbeslut. Vi arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och strävar mot att vara en modern och öppen arbetsplats med engagerade och ansvarstagande medarbetare.
Inledning
Studerar du på en utbildning med inriktning mot arkiv eller studerar du med annan inriktning men har erfarenhet av arkivarbete? I så fall kan det vara just dig vi söker!
Förvaltningsrätten söker nu en eller flera studenter som vill arbeta extra på förvaltningsrätten med administrativa arbetsuppgifter, främst med inriktning mot arkivet. Tjänsten är en särskild visstidsanställning vid behov, dvs. en timanställning.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Under hösten 2025 kommer förvaltningsrätten att inleda en översyn av domstolens arkiv. Under den perioden kan du som timanställd få delta i översynsarbetet som bl.a. kommer att innebära gallring av handlingar i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och domstolens tillämpningsbeslut. Även andra administrativa uppgifter på domstolen kan bli aktuella.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som studerar på en utbildning med inriktning mot arkiv eller studerar något annat ämne och har erfarenhet av arkivarbete.
Du behärskar svenska språket mycket väl i tal och skrift. Du behöver ha god datorvana och kunna hantera IT-system på ett effektivt sätt.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Du är positiv, har en utpräglad känsla för service och en god samarbetsförmåga. Du har också en vilja att utvecklas och lära nya saker. Det är viktigt att du är noggrann.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Mer om anställningen
• Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (särskild visstidsanställning vid behov, dvs. en timanställning)
• Omfattning: Timavlönad
• Tillträde: 15 september 2025, eller enligt överenskommelse.
• Antal platser: En eller flera.
• Löneform: Timlön. Inom Sveriges domstolar tillämpar vi individuell lönesättning.Övrig information
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
